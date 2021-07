En medio de la polémica que generó el anuncio de Jean Paul Santamaría de llevarse a vivir a sus hijos a Uruguay junto a Romina Gachoy, Angie Jibaja rompió su silencio e indicó que no estaba enterada de esta decisión.

Angie Jibaja envió un documento firmado por Miriam Selene Lipia Pari, directora de la Unidad protección especial de Lima, al programa Amor y fuego, donde se aclara que tendría que pedir permiso al Poder judicial para poder llevarse a sus hijos porque él tiene un permiso temporal.

“Finalmente debemos precisar que la unidad de protección especial de Lima, no asume competencia en las materias de tenencia, alimentos y régimen de visita. Las cuales son de pronunciamiento judicial” , se lee en el documento que se mostró en el programa ‘Amor y fuego’.

Angie Jibaja: Jean Paul Santamaría tendría un permiso temporal

Angie Jibaja rompió su silencio tras enterarse que Jean Paul Santa María y Romina Gachoy planean dejar el Perú para radicar en Uruguay a partir del próximo año, con el hijo de la pareja y los dos pequeños de la chica de los tatuajes, de los que tienen la custodia legal.

“Estuve atenta de lo que se está diciendo, de que mis hijos se los quieren llevar fuera del Perú. Bueno, quiero aclarar que no he dado ni he otorgado ningún permiso... ningún tipo de permiso para que mis hijos salgan del país. Ojo a las autoridades del aeropuerto, quiero que sepan que yo no he perdido la tenencia de mis hijos”, dijo la modelo para Amor y Fuego.

