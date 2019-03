¡Nueva amenaza contra su vida! La modelo Angie Jibaja atraviesa un difícil momento luego de haber intentado suicidarse. La 'chica de los tatuajes' publicó en sus redes sociales una serie de imágenes en los que mostraba cortes en sus brazos.

La popular 'chica de los tatuajes' se está estabilizando luego de protagonizar unos fuertes videos que colgó en su cuenta de Instagram, donde se le ve lamentándose por estar lejos de sus hijos.

Angie Jibaja se comunicó vía telefónica con el programa 'Válgame Dios' para pedir que le devuelvan la custodia de sus hijos, hecho que la mantiene desesperada y al borde del colapso.

Angie Jibaja considera que la Justicia se ha ensañado con ella y lanzó una nueva amenaza que hizo preocupar a los conductores del espacio de farándula.

"La próxima vez va a ser peor, porque sí lo voy a hacer. Estoy cansada, estoy harta. No puedo ser feliz. Quería recuperarme pero ya no puedo recuperarme, no me interesa. Antes nunca intenté suicidarme", manifestó Angie Jibaja.

Angie Jibaja se encuentra en un estado de depresión severa luego que el Ministerio de la Mujer le quitara la custodia de sus hijos y se la entregara a su hermana. Además que su madre se negó a entregarle el dinero que ella ganó cuando trabajó en Chile.



Pero lo que ha dejado en shock a todos sus seguidores es el video donde aparece un brazo ensangrentado, pues parece que Angie Jibaja se está autolesionando debido a las adicciones que padece.