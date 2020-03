¡En el ojo de la tormenta! Angie Jibaja cobró notoriedad en los últimos días tras conocerse que Jean Paul Santa María, su expareja, consiguió la custodia de sus dos menores hijos, los mismos que ya viven con él y con su actual relación y madre de su último hijo, la argentina Romina Gachoy.

Sin embargo, ese traspié en la vida de la ‘Chica de los tatuajes’ no le impidió lanzar su nuevo proyecto, una saga de libros en PDF cuya primera entrega se titula: “Angie antes que Jibaja”. Por medio de su sitio web, la modelo compartió detalles de su más reciente trabajo.

“Este libro lo comencé como parte de una terapia, y luego se convirtió en una aventura que hoy me alegra poder compartir. El escribir, me ha ayudado a liberarme de mentiras sobre lo que he hecho en la vida. También sobre lo que otros han hecho. Aquí, cuento todas esas historias que por años cargué, oscuros secretos que me dolía contar y no me dejaban avanzar”, dice Angie en la sección ‘Acerca del libro’.

Luego, nos muestra una vista previa del contenido de la primera entrega, donde habla sobre su complicada niñez llena de violencia y abusos, según da a entender.

“Lo más atrás que recuerdo es que… sí, si fui una pirañita, si mangué y robe de niña. Pero que aunque varios de nosotros hicimos cosas que eran más que maldades de niños, nosotros sólo salíamos a buscar un mundo en donde pudiéramos sobrevivir”, dice el polémico avance.

EN INSTAGRAM

Angie Jibaja viene usando su cuenta de Instagram para promocionar su libro. En su más reciente publicación, nos invita a descargarlo por medio de su página web con una oferta por lanzamiento. “Visiten mi página y compren mi libro,ha sido el trabajo más duro y liberador de mi vida”, dice la ‘Chica de los tatuajes’.

Angie Jibaja presenta su primer libro | TROME

VIDEOS RELACIONADOS

Angie Jibaja llora en video y le recuerda deuda de 200 mil a Jean Paul Santa María:

Jibaja le responde a Jean Paul Santa María

Jibaja se refiere a Jean Paul Santa María

TAMBIÉN PUEDES LEER

Jean Paul Santa María ahora cría a los hijos que tuvo con Angie Jibaja luego de que ella perdiera custodia

Angie Jibaja llora en video y le recuerda deuda de 200 mil a Jean Paul Santa María: “Me das a mis hijos y te olvidas de esa deuda”

Angie Jibaja postea extraño mensaje tras perder custodia de sus hijos: “No nos suelten, ahora menos que nunca”