SE QUIEBRA. Angie Jibaja rompió en llanto luego de revelar la difícil situación que atraviesa por no poder ver a sus dos hijos, quienes están en custodia de su expareja, Jean Paul Santa María, y de su esposa, Romina Gachoy.

Según la chica de los tatuajes, su relación con la pareja empeoró luego de amenazarlos, en Amor y Fuego, con mandarlos presos si le hacían daño a sus pequeños. “Vas a terminar presa y quien va terminar cuidando a tus criaturas de repente soy yo”, le dijo a la uruguaya.

En ese sentido, aseguró que no se ha amistado con la rubia, pero le desea, tanto a ella como a Jean Paul, lo mejor. “No he podido hablar con ellos (sus hijos) mucho. Desde aquella vez se puso mil veces peor, por eso es que no quiero hablar nada porque no quiero que se empeore esto”, indicó la modelo.

Entre lágrimas, aseguró que pasa por un momento muy doloroso y promete que estará estable mejorar su relación con la familia de su ex. “No quiero hablar de ese tema porque es muy doloroso. Se trata de que yo esté estable, si se trata de eso y que yo haga las cosas bien, creo que se va dar”, agregó conmovida.

SACA REMIX

Angie Jibaja declaró para Amor y Fuego y anunció el lanzamiento de un remix llamado ‘Y dónde estabas tú'. La chica de los tatuajes aseguró que tiene buena voz pero que solo se le ha escuchado en redes sociales.

Asimismo, aseguró que tiene una propuesta para trabajar en Chile y espera que todo se concrete a su favor. Por otro lado, descastó que vaya a crearse una cuenta en OnlyFans por temas ‘espirituales’, pero aplaudió que Romina Gachoy lo haya hecho.

“Ella es joven y sexy, ojalá que todo esté bien en su familia”, dijo limitada Angie Jibaja. Asimismo, cuando le preguntaron si Jean Paul Santa María era machista, la modelo se abstuvo de constestar para evitar más problemas con la pareja.

La chica de los tatuajes trata de llevar una vida estable y lanzó nuevo remix. Dice que sufre porque Jean Paul y Romina no le permiten ver a sus pequeños, luego de amenazarlos con mandarlos presos.