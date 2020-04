Más que amigos. La periodista Magaly Medina aclara el confuso vínculo que sostuvieron Ricardo Márquez y Angie Jibaja. En imágenes exclusivas que consiguió el programa periodístico se revela que ambos habrían sostenido algo más que una amistad.

Un reportaje de Magaly Medina muestra que dentro de la casa de Ricardo Márquez hay un cuarto con las pertenencias de Angie Jibaja. Además, la periodista también consiguió imágenes de la habitación del agresor donde se observan prendas íntimas de la modelo. Para la periodista esta es una prueba de que la ex figura televisiva y el agresor mantenían una relación afectiva.

Además, el programa también mostró el cuarto donde estuvieron Angie Jibaja, Ricardo Márquez y su amiga Lady Mejía Cruz . En la habitación se mostraban jeringas, pastillas y vodka.

Las imágenes son bastante sensibles porque se observa sangre en la silla y en el suelo donde habría estado Angie Jibaja.

LOS SUCESOS

Lady Mejía Cruz cuenta que fue Angie Jibaja, quien le pidió que asistiera a su casa. “Me dijo que estaba con su abuelito, que él me podía conseguir un permiso. Hace tiempo no nos veíamos”, empieza el testimonio de la amiga de la modelo. “Llegué a la casa, empezamos a conversar, preparamos algo para comer, empezó a hacer unos videos conmigo”, continúa la joven, quien se dedica a ser personal trainer.

La situación se puso tensa cuando Angie Jibaja empezó a hablar de sus amigos. “Esto habría despertado los celos de Ricardo Márquez (...) Ella empezó a escribirse con un amigo que tiene y le dijo “mi amiga ha venido a verme y tú no (...) eres un cabro, el señor miraba y se notaba que sentía celos (...) el pata se fue al pasadizo y ella me seguía contando. Angie le dijo ¿qué? ¿sacaste tu arma? ¿qué? ¿me vas a disparar? Yo pensé que era una broma”, menciona la testigo.

En esta parte de su testimonio, Lady Mejía rompe en llanto. “Hasta que le disparó, yo me asuste y le quiso disparar otra vez (...) ella estaba sentada (...) él le dijo “eres cachacienta” antes de irse, él le hizo un comentario “estás comentando de los chibolos que te tiras, negros, chibolos” (...) y ella le dijo “sí pues”". Después de dispararle a la modelo, también amenazó a la amiga. “Él me apuntó y me dijo que me quedé ahí o me iba a disparar, yo le dije que por favor no lo haga, que nos deje (...) Angie se escondió debajo de la mesa porque le iba a disparar otra vez (...)le dijo por favor “te amo, quiero ver a mis hijitos, por favor no me hagas esto, le empezamos a rogar a ese desgraciado para que no nos mate. Le dije señor, por favor llévanos a la clínica, yo no voy a decir nada, voy a decir que entraron a robar”, finaliza la declaración de la joven a los efectivos.

Imágenes de casa de Ricardo Márquez

