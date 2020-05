MÁS UNIDAS QUE NUNCA. La mamá de Angie Jibaja, Maggie Lizza, saludó a su hija Angie Jibaja por su cumpleaños. La modelo se mostró emocionada por esta publicación y expresó cuanto amaba a su madre.

En el emotivo video se observa juntas a Angie Jibaja y su mamá. La grabación recopila los diferentes momentos que ambas han compartido. El material audiovisual tiene como canción de fondo la clásica “Yo te esperaba” de la cantante Alejandra Guzmán.

“Feliz cumpleaños mi pequeña princesa. Eres mi regalo del cielo", son los mensajes que acompañan la grabación que realizó Lizza Magie para su hija Angie Jibaja. El video emocionó a los seguidores de la modelo porque también se le puede ver en su faceta más inocente, la niñez.

Al respecto, Angie Jibaja se mostró muy emocionada con la sorpresa. “Te amo, mami”, le escribió la modelo a su mamita como muestra de agradecimiento.

SU PRINCIPAL DEFENSORA

En abril del presente año, Angie Jibaja fue víctima de un intento de femicidio por un sujeto 34 años mayor que ella. El hecho estremeció a la farándula local. La mamá de Angie Jibaja, Maggie Liza, se mostró muy comprometida con la recuperación de su hija.

Además, Maggie Liza se enfrentó a los comentarios que hizo Magaly Medina sobre la adicción de Angie Jibaja. “La escuché (a Magaly), un poco más y entierra a mi hija. Me sentí impotente con todo lo que dijo porque hizo caso omiso a lo que publicó el Ministerio de la Mujer (pidió que se investigue el acto de violencia contra Angie). Dijo que no acepto que es una adicta a las drogas. ¿Y por qué voy a alimentar más el morbo? Todos saben el problema que tiene, solo que no quise ser más explícita cuando solicité apoyo”, comentó.

Asimismo, Maggie Liza dejó en claro que Angie Jibaja no tuvo una relación con Ricardo Marquez, como aseguró Magaly Medina, sino que el sujeto se obsesionó con ella a tal extremo de atentar contra su vida.

“Si encontraban el calzón en la cama de ese hombre, podría decir que sí, mi hija tuvo una relación con él, pero no es así. Este señor se obsesionó con ella. Magaly hasta sacó que estuvo en la cárcel y se olvidó que también estuvo presa. ¿Por qué no es honesta y cuenta su vida? Es inhumana, pero no la juzgo, que Dios la perdone”, agregó.

Angie Jibaja: El emotivo saludo que le hizo su madre por cumpleaños (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Angie Jibaja se muestra en Instagram - Trome

Angie Jibaja explica su desaparición de redes sociales (TROME)