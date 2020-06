Por: Carla Chévez / Milagros Casas

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja , señaló que Ricardo Márquez deberá probar que su hija le robó dinero, como contó a Trome su hijo desde Estados Unidos, y que la ‘chinita’ no piensa denunciarlo porque no le guarda rencor pese a que intentó matarla.

¿Ustedes no sabían que este señor era esquizofrénico?

No lo sabíamos, la chica (amiga de Angie), también lo ha dicho porque lo supone al ver el comportamiento que tuvo. Ahora el día que mi hija fue a la casa del ‘abuelo’ , la ex mujer de él dijo que estaba en tratamiento psiquiátrico.

Entonces, estaba enfermo.

Seguro y no lo sabíamos, pensé que me mentía cuando dijo que sufría de cáncer de próstata y diabetes.

¿Angie le guarda rencor?

Angie me dijo que no lo denunciará y yo tampoco le guardo rencor a pesar que quiso quitarle la vida a mi hija, pienso que debe demostrar si existía verdaderamente ese dinero. Si le disparó a Angie porque supuestamente le robó, entonces ¿por qué le disparó a los policías?

De otro lado, Ricardo Márquez Ridoutt, reiteró que él conversó en más de una ocasión con Angie Jibaja para advertirle de la condición de su padre.

“ Yo hablé cuatro y cinco veces con esta chica y le dije mil veces que por favor mi padre no vaya a tomar (alcohol) ni meterse cosas ( drogas) porque se vuelve loco y ella me decía: ‘ no te preocupes, yo lo cuido’, ahí está pues, mira cómo lo cuidó”, señaló.