¡Se pronunció! Doña Maggie Liza, mamá de Angie Jibaja, contó detalles de la relación entre su hija y Ricardo Márquez, el ex policía de 75 años que le disparó en un aparente ataque de celos en pasado Viernes Santo, en pleno toque de queda decretado para frenar el avance del coronavirus en el Perú.

Según la mamá de la ‘Chinita’, el anciano es conocido por ella y su familia como ‘el abuelo’. “No es su pareja. Nosotros le decimos ‘el abuelo’ porque es una persona mayor. Él le daba una pieza en su casa a Angie”, contó para Tengo algo qué decirte desde Chile, país donde radica.

“Yo le pedí a Angie que se quede ahí porque no había dónde se quede, por eso le pedí que se quedara en la casa de él. Ella se quería mudar y yo le dije que no porque no había plata para que se mude, por eso ella estaba ahí y yo le insistí para que se quede ahí”, dijo entre lágrimas de desesperación por no poder estar al lado de la ‘chica de los tatuajes’.

Asimismo, doña Maggie contó que en un primer momento, Ricardo Márquez la llamó para pedirle la fecha de nacimiento de Angie, lo que le pareció extraño. “Empecé a llamarlo y no me contestó más (...) de ahí me llamó la amiga, diciendo que Angie se había disparado jugando”, contó.

Según Tengo algo qué decirte, la mamá de Angie Jibaja aseguró que el policía en retiro es amigo suyo de hace muchos años y tiene condiciones previas que agravan su estado de salud como asma, hipertensión y diabetes. Además, contó que estuvo internado en el Larco Herrera por un tema psiquiátrico.

