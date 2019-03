Mamá de Angie Jibaja le responde a su hija tras ser acusada de quedarse con su dinero: "Seguiré orando por ella" | VIDEO

Le responde. Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, decidió dar su descargo ante las graves acusaciones que su hija hizo un día antes a través de sus redes sociales. Según la modelo, su progenitora le 'robó' un dinero de Chile.

Además, arremetió contra el Ministerio de la Mujer por quitarle a sus dos menores hijos y dárselos a su media hermana, quien, según Angie Jibaja, no los ve hace cinco años. Ante esta situación, Maggie Liza decidió aclarar la situación.

"Está con su crisis y está irracional. No entiende razones ni nada. He intentado hablar con ella, pero no entiende. Tengo un dinero de ella íntegro y le dije hace dos días que yo iba a pagar el colegio completo de los niños, los uniformes, los zapatos ortopédicos para que ellos no pasen ninguna necesidad", declaró la mamá de Angie Jibaja.

Según Maggie Liza, el Ministerio de la Mujer fue la entidad que determinó quitarle la tenencia de los menores, y no una decisión suya. La mamá de la modelo enfatizó que la institución tuvo razones de peso para separar a los niños de la 'chinita'.

"Los niños están con su hermana. Por su estado no puede estar con ellos. Y eso no lo determiné yo, sino el Ministerio de la Mujer. No pueden estar con ella hasta que no se recupere. Ella no acepta que está mal. Está mal con los pulmones, con depresión, la muerte de mi abuela le ha afectado", dijo la mamá de Angie Jibaja.

Mamá de Angie Jibaja lamenta las duras palabras de su hija

Además, indicó que ella tiene el dinero de su hija, pero no se lo dará porque ella misma pagará el año completo de estudios de sus dos nietos, así como todo lo que necesitan para sus clases. Según la señora, Angie Jibaja dijo que lo haría, pero nunca lo ejecutó.

"No le voy a dar su dinero porque le haría más daño. Yo voy a hacer lo que ella dijo que haría, pero no lo hizo. No voy a arriesgarme a que pase más tiempo y no lo haga. No sé en qué está ella. Lo que yo quiero es proteger a mis nietos y que no les falte nada", manifestó.

Maggie Liza minimizó los ataques y las fuertes frases que Angie Jibaja ha lanzado en su contra pues considera que ella no está bien emocionalmente.

"Yo tengo el bolso con la plata de Angie completita. Yo no sabía qué hacer si entregárselo o no. Lo voy a hacer lo que dije por mis nietos. Todos me aconsejan eso. Lo haré aunque ella diga lo que diga de mí. No me importa. Si ella trabajó fue para su hijos, entonces el dinero será para sus hijos", enfatizó.

Incluso, confesó que Angie Jibaja botaba el dinero en terceras personas, haciéndolas que se operen el rostro o sus cuerpos. Por eso, para evitar que gaste el dinero innecesariamente, decidió administrarlo ella misma, pero destinando todo a la educación de sus nietos.

"Ella no está bien emocionalmente. Yo no puedo hacer que Angie esté desperdiciando su dinero con otra gente. No está bien todavía. Tal vez no toma sus medicamentos y se desestabiliza. Seguiré orando por ella. Ella tiene que recuperarse y salir adelante", puntualizó.