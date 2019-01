Angie Jibaja y su mensaje tras escándalos: "La gente de la TV esperaba verme muerta para seguir hablando ¡Los odio!"

Angie Jibaja no tolera las críticas. La modelo habla por primera vez tras los escándalos que protagonizó en Año Nuevo, cuando subió al escenario de un concierto de salsa en Callao. A raíz de todo esto, la actriz preocupó por su estado de salud.

El programa 'Válgame Dios' reveló una serie de videos no solo en el escenario contorneándose de manera exagerada y sin ser invitada, sino también en medio de una pelea entre los asistentes. Ante esto, Angie Jibaja decidió enviar un extenso mensaje.

En Instagram publicó una imagen junto a sus hijos y su madre Maggie Liza, quien llegó desde Chile para cuidarla debido al delicado momento que atraviesa con su salud. Angie Jibaja considera que los programas de TV quisieron hacer leña de árbol caído por sus excesos.

"Con ellos y ustedes me quedo. He aprendido que existe tanta pero tanta gente de m....a, tanta gente mala, amigos que dicen quererte, pero que solo están contigo cuando estás bien. Dios se acerca a los enfermos, a los pobres, a los caídos y no a la gente que se cree perfecta, porque aquí NADIE ES PERFECTO. No quiero ver, ni quiero que me saluden si me ven, no quiero nada de tantos hipócritas. Hablo de la gente de la TV. SARTA DE HIPÓCRITAS: productores conductores de tv , dueños de canales y etc. Todo influyó. De un árbol caído quisieron hacer leña, no sé qué esperaban, verme muerta para seguir hablando. LOS ODIO A TODOSSSSSS", escribió en su cuenta Instagram Angie Jibaja.

Pero eso no es todo. La modelo también se refirió a Jean Paul Santa María, padre de sus hijos. Aunque dijo no odiarlo, Angie Jibaja recordó que su ex le debería al menos 150 mil soles por sus hijos y que, en Navidad, les prometió a sus hijos dos regalos para cada uno, pero hasta ahora no se los hace llegar.

"Antes, no odio ni al papá de mis hijos que es un hdp, un m......un pobre hombre que hasta el día de hoy no hizo nada, que hasta el día de hoy les debe a mis hijos 150.000 soles que son de mis hijos, con eso, mis hijos y yo ya tuviéramos paz. Pero este desgraciado hasta ahora cree que por sus últimos cheques de 250 soles para cada uno van a comer y etc. En navidad les ofreció dos cosas uno a cada uno ¿CREEN QUE SE LOS DIO? NO, si no yo ya hubiera hecho ese esfuerzo, se los hubiera dado. Que ese desgraciado lo juzgue Dios", dijo Angie Jibaja en Instagram.

En otra parte del mensaje, la modelo acepta que sufre de depresión, pero que sufre de esta enfermedad, ella jamás ha abandonado a sus hijos. Angie Jibaja incluso reveló que al menos dos veces el Ministerio de la Mujer envió personal para ver la situación de la casa.

"Todos me señalan a mí porque estoy depresiva. A ver ¿quién no se quiebra? ¿Quien no sufre hoy en día de depresión? Es una enfermedad, nada más, pero estando así , jamás he abandonado a mis hijos. Jamás les he dejado de dar de comer. Jamás los he abandonado. Jamás. Ni en mis peores momentos", indicó Angie Jibaja.

Al final, reveló que las dos visitas que recibió del Ministerio de la Mujer, los representantes se quedaron satisfechos con cómo encontraron a los menores. Por eso, Angie Jibaja aseguró que va a salir de esta complicada situación.

"Van dos veces que van a la casa del Ministerio a supervisarlos. Y las dos veces han salido enamorados de mis bebés y de su forma de actuar, de hablar, de su forma de ser. Se han convencido que ellos me adoran y que yo también. Ahora, ¿por qué insisten en que me quiten a mis hijos ¿Por qué?¿Por qué?¿Por qué? Vayan a ver casos peores, metan sus narices donde les compete y déjenme en paz. ELLOS Y YO ESTAREMOS BIEN. Yo saldré de esta situación" finalizó Angie Jibaja