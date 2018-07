Angie Jibaja: "Miguel Aquije me golpeó por defender a mi novio"

Angie Jibaja dijo entre lágrimas que el empresario Miguel Ángel Aquije Chávez intentó ‘prácticamente violar a su pareja, Bryan’. Ella, al defender a su enamorado, fue agredida con puñetes y patadas.



¿Cómo sucedió la agresión?

Nos reunimos con muchos amigos. Después de algunas horas varios se fueron, nos quedamos pocas personas, entre ellas mi pareja y yo, en la casa de Miguel Ángel. Cuando le faltó el respeto y trató de sobrepasarse con él, yo reaccioné un poco animal, para que no haga nada. Él me empezó a golpear. Cuando mi pareja intentó meterse, le metió un lapo y lo mandó al otro lado.



¿Qué le hizo a Bryan? ¿Es verdad que lo agredió?

Eso no te lo voy a negar. Por ejemplo, si tocan a tu papá, a tu mamá o a tu hermana, injustamente, ¿no vas a reaccionar? A él (Bryan) intentaron, prácticamente, violarlo.



Algunos comentaron que fue tu novio quien te agredió...

Él no me hizo nada, al contrario. Quiero apartarlo de la farándula. Bryan jamás me ha tocado.



¿Vas a seguir con la denuncia hasta las últimas?

Sí, porque se ha burlado de mí, me pateó, me cortó la cara y le ofreció dinero a un amigo para que me quede callada.



SE DEFIENDE



Por otro lado, Migue Aquije asegura que no agredió a Angie.

“No le pegué, ella me agarra, se cae y se golpea. Además, pienso denunciarla porque me está extorsionando pidiendo que le dé 30 mil dólares. Tengo pruebas”, indicó Aquije.