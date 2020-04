Milena Zárate señaló que se siente más aliviada al saber que el segundo examen que le hicieron, en una clínica local donde está internada por neumonía, para saber si tiene coronavirus, dio negativo.

¿Te dieron los resultados de la segunda prueba?

Sí. Gracias a Dios salió negativo. Hoy (ayer) iban a darme de alta en la clínica, pero recaí y el médico no me dejó ir. Pedí que me sacaran de esta área porque es una zona donde están todos los infectados, pero no pueden porque casi toda la clínica está llena de pacientes. Mis pulmones ya se están desinflamando, ahí voy con la fe y voluntad de Dios avanzando y recuperándome.

Pese a que tu segundo resultado es negativo, debes tener miedo contagiarte...

Claro, porque estoy en un área donde están todos con el virus. Sé que en la clínica están tomando bastantes medidas de protección. Extraño mucho a mi hija y me pide que vaya a la casa. Eso me pone mal emocionalmente.

Hace unos días se produjo una balacera en la clínica donde estás y Angie Jibaja recibió tres impactos de bala…

Fue una balacera horrorosa. Pensé que estaban asaltando la clínica y que nos iban a matar a todos. Mi habitación está a un piso de donde pasó todo, salí corriendo al pasillo del susto y me desvanecí.

¿Sabes cuál es el estado de Angie?

Hasta donde sé está estable y el señor (que le disparó a Angie) está en cuidados intensivos.