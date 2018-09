Angie Jibaja negó rotundamente haber consumido sustancias ilícitas en una reunión que tuvo su enamorado junto unos amigos. En las imágenes que fueron difundidas en redes sociales, aparecía la modelo junto a su novio, Bryan Bäjak, su cuñado y un amigo.

Ante la publicación de estas imágenes, el enamorado de 20 años de Angie Jibaja arremetió contra el programa 'Válgame Dios' por haber hecho pública la situación. A través de Instagram, Bryan Bäjak tuvo fuertes palabras contra los conductores.

Por ese motivo, el novio de 20 años habló con el programa 'Válgame Dios' y aceptó que sí cometió un error al consumir sustancias frente a Angie Jibaja. De acuerdo Bryan Bäjak, le pidió perdón a la modelo y le prometió que nunca lo haría.

"Yo no fumo en la casa. Jamás. Nunca frente a ningún niño. Si he fumado alguna vez en la cara de Angie, no lo hice nunca más. Ella se va a otro lado. Si ese día lo hice, fue mi error, esa junta fue mi error. Yo le prometí que jamás iba a pasar. Le pido perdón a esa imagen que la perjudicó más a ella que a mí", declaró Bryan Bäjak.

El programa 'Válgame Dios' difundió un audio de Angie Jibaja en donde conversaba con su mamá y aseguraba que ella estuvo unos cinco minutos en la reunión y luego se retiró a dormir. La modelo, además, contó que sus hijos no estaban en la casa.

Pero lo que sorprendió es que ella le aseguró a su madre que Bryan Bäjak se iba de la casa. Al consultarle al joven de 20 años sobre esto, el joven informó que Angie Jibaja y él estaban separados desde hoy.

"Todo lo que pasó en este tiempo, mi entorno me llevó a que hoy nos separemos. Angie y yo nos hemos separado. Hemos tomado rumbos distintos. Es un proceso, de hecho la voy a extrañar un montón. Realmente no estuvo todo bien. Estos problemas nos afectaron como pareja", declaró Angie Jibaja.

