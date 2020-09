Angie Jibaja llamó la atención de las redes sociales al presentar a su nuevo novio en Instagram, un joven con el que sale en un video mientras le canta amorosamente y él la besa por detrás, sin dejar ver su rostro por completo.

Junto al clip, la popular ‘chica de los tatuajes’ escribió un mensaje donde asegura que su actual pareja la salvó y se convirtió en su ángel. Asimismo, indicó que no dejará de luchar por sus hijos, quienes viven con su padre y madrastra, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

“Por mucho tiempo estaba sola y perdida. La vida me quito todo. Pero Dios me envió a un ángel, que me dio su hombro y me salvó... tengo todo el derecho de ser amada y protegida”, escribió Angie Jibaja en su Instagram.

“Tener a un compañero no significa que dejaré de luchar por mis niños.. seguiré haciendo las cosas bien junto a Dios que nos protege... estoy completamente enamorada. Cuando nadie estuvo ahí tú me levantaste. Lo adoro me siento mas fuerte que nunca a tu lado...jjajajaja esa cancion me salio del alma. Este amor es puro y real...no lo comparen con nadie. Esto si es amor”, finalizó sobre su post.