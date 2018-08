Angie Jibaja: "Si fuera su mamá le diría que se regrese a Chile para que siga triunfando", dice Olga Zumarán

Olga Zumarán lamentó la situación que viene atravezando Angie Jibaja, quien aceptó haber recaído en su adicción a las drogas, además de padecer una peligrosa enfermedad pulmonar.



“Siento mucha pena. Le deseo lo mejor, porque es una chica linda. Ojalá supere esta enfermedad. No he trabajado con ella, pero me la encontraba siempre. Guardo bonitos recuerdos de ella”, aseguró.



Además, dijo que si fuera madre de la modelo, la sacaría del entorno en el que vive.



“Ella estuvo triunfando en Chile, si fuera su mamá le diría que se regrese a Chile para que siga triunfando. Eso sería lo mejor”, acotó.



Por otro lado, Zumarán evitó referirse a la Miss Perú Mundo, Estefani Mauricci, quien perdería su corona por mentir sobre su grado académico.



“No estoy al tanto, me llegó la información por redes. Mentir siempre es grave, sobre todo para este concurso”, sostuvo.