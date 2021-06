Tras ser amenazada con subir un video íntimo, ahora Angie Jibaja reveló que alguien creó un OnlyFans con su nombre, que es falso, según denunció en su cuenta de Instagram. La ‘chica de los tatuajes’ pidió que no le hagan caso a esa cuenta.

“Para comunicarles a todos que esta cuenta de OnlyFans no es mía, yo no tengo cuenta de OnlyFans oficial”, indicó la expareja de Jean Paul Santamaría.

En las imágenes que fueron denunciadas por Angie Jibaja se aprecian varias fotos de la modelo que habrían sido sacada de sus redes sociales para timar a los incautos.

OnlyFans es una red social donde se comparte contenido para adultos y donde varios personajes de Chollywood han subido fotos y videos candentes.

Angie Jibaja denunció cuenta ilegal de OnlyFans. (Instagram)

ANGIE JIBAJA SE PELEA CON SU HERMANA

Angie Jibaja respondió a su hermana Cielo Liza, quien mencionó en Amor y Fuego que sus hijos preferían estar con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy y que era el “vía crucis” de su familia pues la modelo no se encuentra “en sus facultades”.

“Wow. ¿Cuánto te pagó? Toda la vida te he apoyado, ¿Cómo has podido hablar así? Todo te lo di yo, la ropita, desde chiquita. No nos vemos hace tantos años y me duele sacar en cara, pero no me quedan más lágrimas. A pesar de todo lo que me han hecho, has sido testigo de tantas cosas y ahora apruebas eso. ¿Cómo puedes decir eso de mí si ni siquiera nos vemos por mucho tiempo, por muchísimo tiempo?”, dijo la ‘chica de los tatuajes’ en sus historias de Instagram.

Angie Jibaja llamó “Judas” a Cielo Liza, pues se consideró traicionada por su hermana, que también contó al programa de Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, que su expareja Bryan Bäjak encerraba a sus hijos en el baño a oscuras.

“Judas es mi hermana, supuestamente eras mi hermana. Me ha chocado mucho. He estado con mi psicóloga. Mi corazón se puso débil por un momento”, concluyó.

