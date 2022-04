REAPARECIÓ. Angie Jibaja realizó un mea culpa y no dudó en ofrecerle disculpas públicas a Magaly Medina. El 2021, ambas protagonizaron una tensa entrevista, esto luego que la modelo no quiso responderle a la ‘urraca’ desde hace cuánto tiempo no consumía drogas.

“Yo con Magaly nunca he tenido mala onda. Bueno, si tengo que pedir disculpas, te las pido, yo nunca he tenido problemas con ella y la quiero, en verdad”, señaló.

La ‘chica de los tatuajes’ recalcó que ella “no le chupa las medias a nadie”; sin embargo, sí tiene consideración por la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’.

“No es por nada, pero yo la quiero, la he querido siempre. No le chupo las medias a nadie, pero a Magaly siempre le he tenido bastante cariño, me siento mal de lo que pasó, fue un poco raro”, expresó.

Angie Jibaja llora porque no puede compartir tiempo con sus hijos

Durante la entrevista, Angie Jibaja aseguró que está renovada y que está limpia desde hace 4 meses; no obstante, la modelo no pudo evitar quebrarse debido a que no comparte mucho tiempo con sus hijos.

“No consigo hablar con ellos, estar con ellos, abrazarlos (…) En verdad siempre intento, intento”, expresó con la voz entrecortada.

