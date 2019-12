Angie Jibaja protagonizó un incidente durante una presentación el último fin de semana que la dejó en shock a ella y al público. Fue Rodrigo González quien publicó el video del momento en el que la modelo tira el micrófono y se queda inmóvil.

“Hola Angie, me mandaron este video. ¿Qué fue lo que ocurrió? La gente especula pero prefiero que tú me cuentes”, le escribió Peluchín a la chica de los tatuajes.

Como respuesta, la madre de tres le envió un audio contándole que no se trataba de un incidente escandaloso, sino que sufrió una carga eléctrica con el micrófono.

“Me electrocuté con el micrófono. Sentí una carga eléctrica terrible. Me quedé en shock un rato. Sentí que se me caían todas las carillas. Y me quedé con la mano así como dormida”, declaró Angie.

Afortunadamente el accidente no pasó a mayores. La cantante indicó que sufrió un ligero dolor de cabeza posiblemente por la descarga, pero recibió el apoyo del público, que empezaron a aplaudirla.

La gente empezó a aplaudir porque se dieron cuenta y luego me empezó a doler la cabeza. Era el segundo evento de la noche y estaba cansada. Me pegué mucho el micrófono y tú sabes que en ese lugar están los cables todos cortados. Fue horrible. Nunca me había electrocutado“

Angie Jibaja sufrió inconveniente en escenario - Trome

DESCARGA CONTRA MAGALY MEDINA

Hace unos días, la ojiverde armó su artillería contra la conductora de Magaly TV: La Firme, tras publicar unos videos de ella en un show con una botella de whisky en la mano y luciendo un aspecto desmejorado.

“Estaba regalando la botella de whisky que la disco me la regaló. Son así estos desgraciados. Distorsionan todo con su edición, es clara la imagen. “Volveré a cerrarle la bocota a esa bocona”, expresó.