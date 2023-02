Su indiscutible belleza la hizo muy popular en las pasarelas y revistas, pero fue gracias a las imágenes que tenía grabadas en su cuerpo que se ganó el apodo de ‘La chica de los tatuajes’. Angie Jibaja ha sido una figura polémica de nuestra farándula y acaba de sorprender a todos al anunciar su regreso a los escenarios, a la televisión, a l a actuación.

La decisión de la modelo de retomar sus actividades artísticas se da luego de que anunciara que se había convertido en testigo de Jehová. Esta noticia, que emocionó a sus seguidores, la dio a conocer a mediados de 2022 y además, se sometió a un tratamiento para borrar todos sus tatuajes.

Angie Jibaja anuncia su regreso a los escenarios. (Foto: Instagram)

¿POR DECIDIÓ CONVERTIRSE EN TESTIGO DE JEHOVÁ?

Los excesos que cometió Angie Jibaja a lo largo de su vida la llevaron a tocar fondo, al punto que perdió la custodia de sus hijos y estuvo a punto de morir, luego de ser atacada a balazos por Ricardo Márquez en 2020, tras lo cual tuvo fuertes recaídas por su adicción a las drogas.

Sin embargo, en abril de 2022, reapareció para mostrar su nueva vida en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde indicó que lo que quería era recuperar a sus hijos, cuya tenencia está a cargo de Jean Paul Santa María. Entre lágrimas, la modelo peruana afirmó que se niega a creer que sus hijos ya no quieran verla.

“Ellos saben que los amo, ellos me adoran, pero dicen que no, es imposible que no me quieran” , señaló. La también actriz reconoció que su última recaída había ocurrido hacía cuatro meses, pero aseguró que estaba enfocada en el deporte y en volver a ser la madre que necesitan sus hijos.

SE BORRÓ SUS TATUAJES

Angie Jibaja, quien durante muchos años fue conocida como ‘La chica de los tatuajes’, decidió eliminar toda huella de este arte en su cuerpo. A través de sus redes sociales, anunció que borrará todos sus tatuajes, todo milímetro de tinta sobre su piel.

A través de su cuenta de Instagram, la popular ‘chinita’ mostró el proceso por el cual iniciaron el borrado de unos de los tatuajes que tenía en el rostro. Es que ese fue el más llamativo que tiene en todo el cuerpo. Al menos de los visibles.

“Limpiando mi cuerpo por dentro y fuera. ¡Adiós tatuajes! Nunca debí hacerme estos tatuajes. Bendiciones amores”, escribió la controvertida modelo.“Me estoy borrando los tatuajes estoy muy contenta. Esto es un inicio nada más de un super cambio”, manifestó Jibaja.

APARECE LEYENDO LA BIBLIA

Angie Jibaja reapareció en sus redes sociales publicando una fotografía en la que aparece con la biblia luego de haber anunciado que se borró los tatuajes para ‘limpiar su alma por dentro y por fuera’. En la publicación, la modelo aparece sonriente y acompaña su fotografía con una cita bíblica con la que envía un mensaje a sus seguidores.

“Josué 1:8 Este libro de la Ley no debe apartarse de tu boca, y tienes que leerlo y meditar en él día y noche, a fin de que obedezcas cuidadosamente todo lo que está escrito en él; porque entonces te irá bien en tu camino y entonces actuarás con sabiduría”, se lee junto a la foto de Angie, quien luce muy recuperada.

Angie Jibaj leyendo la biblia. (Foto: Instagram)

¿ANGIE JIBAJA REGRESARÁ A LA TELEVISIÓN?

Desde el pasada 24 de enero, Angie Jibaja viene compartiendo algunos post en sus redes sociales, en los que anuncia su regreso a los escenarios; sin embargo, no se ha referido a un proyecto específico. Además, ha aprovechado ára agradecer el apoyo que ha recibido de sus seguidores, quienes la han motivado a seguir adelante.

“No tengo palabras, solo me queda agradecer todo el apoyo y el cariño que me tienen. Me devolvieron la confianza en mi, me llenaron de felicidad muchos momentos. A diario recibo mensajes maravillosos diciéndome que siga y no me rinda. Dios los bendiga y nuevamente gracias por dedicarme sus tiempo!”, escribió junto a un clip.

Angie Jibaja agradece el apoyo al público

