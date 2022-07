OTRO EPISODIO. Angie Jibaja continúa luchando para recuperar a sus pequeños hijos, sin embargo, tuvo un nuevo altercado familiar con su expareja Jean Paul Santa María. El programa ‘Amor y Fuego’ difundió una denuncia de la modelo contra el artista por no permitirle ver a sus pequeños el pasado sábado 25 de junio.

Según reveló Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, el cantante Jean Paul Santa María ha evadido responderle las llamadas a la modelo. En esa línea, también le ha negado ver a sus hijos.

“ Muchas veces ella ha tratado de comunicarse con Jean Paul, le ha escrito muchas veces y sin suerte porque él no le contesta, la bloqueó , incluso hasta a mí me tiene bloqueada. Así, mi hija es la madre, tiene el derecho de ver a sus hijos, es un derecho de todo niño, entonces yo no sé por qué él ha actuado así”, dijo.

Doña Maggie remarcó que ‘la chica de los tatuajes’ llegó al departamento de su expareja con la Policía y al no tener respuesta lo denunció. Sin embargo, minutos después, Jean Paul también la denunció por violencia psicológica.

“ Incluso le ha llevado hasta Serenazgo cuando mi hija le rogó, le suplicó , le dijo: Jean Paul, te suplico, por favor. Ella iba contenta con sus exámenes, con sus terapias, con todo el tratamiento que está haciendo. Él ni siquiera la miró”, puntualizó.

TROME | Angie Jibaja quiso ver a sus hijos, pero Jean Paul Santa María lo impidió

Jean Paul Santa María responde

La reportera de ‘Amor y Fuego’ se comunicó telefónicamente con Jean Paul Santa María, quien no negó los hechos, pero prefirió entrar en detalle.

“ Mira, si gustas te puedo brindar el número de mi abogado porque yo sí prefiero no tocar el tema, ¿okey? ”, resaltó.