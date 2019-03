Angie Jibaja reaparece, llora por sus hijos y le pide perdón a su madre por acusarla de robo | VIDEO

Angie Jibaja hace un mea culpa. La modelo reapareció en redes sociales para hablar sobre comportamiento errático en los últimos días después de que acusara a su madre de robarle su dinero, así como la custodia de sus hijos que ahora recae en su media hermana.

A través de Instagram, Angie Jibaja se mostró más tranquila, con la cara recién lavada y luciendo una camiseta blanca. Hablando con más calma, la chica de los tatuajes comentó que recientemente, con la muerte de su abuela, se sumergió en la depresión.

"La persona que murió fue la persona que me crió, creo que con todos los problemas que me han pasado y los que me están pasando, es comprensible de que si la persona que tú más amas fallece, te decaigas por un día. Fueron varios días de sufrimiento que tuve y hasta el día de hoy tengo porque era mi mamá, mi vida, mi todo", declaró Angie Jibaja

Angie Jibaja

La modelo también habló sobre la custodia de sus hijos, que ahora recae en su media hermana Cielo. Según contó, la depresión que ya sufría se sumó a perder la tenencia de sus dos niños. Al hablar de ellos, Angie Jibaja no pudo contener las lágrimas.

"Súmenle a todo eso, que me quiten a mis hijos cuando yo voluntariamente me fui a internar para mi propio bien. Con toda la depresión y con todo lo que he tenido, lo peor que le pueden hacer a una madre es separarla de sus hijos. Todos saben que desde que ellos nacieron he estado con ellos todo el tiempo", contó Angie Jibaja.

Angie Jibaja le ofrece disculpas a su madre

La modelo también le ofreció unas disculpas a su madre, Maggie Liza, después de haber lanzado fuertes frases en su contra y acusarla de haberle robado su dinero. Según Angie Jibaja, ella estuvo tres horas esperándola en el colegio para pagar, pero no llegó.

"Me molesté con mi mamá porque el dinero era de los impuestos en Chile y me desesperé. Me molesté con mi madre y ahora de hecho le pido disculpas porque en ese momento estaba desesperada. Estaba en el colegio esperándola por tres horas y no llegaba", explicó Angie Jibaja.

Por otro lado, acusó al esposo de su amiga Caroline Visser de haber lucrado con esta situación tras hacer pública su preocupación por su pareja. Incluso, lo comparó con Jean Paul Santa María y lo señaló de manipularla con su pasado por el consumo de drogas.