Coronavirus Perú I Ricardo Márquez conoció a Angie Jibaja en 2019, ambos habrían mantenido una relación amorosa hasta enero de este año. Los celos y el machismo del policía en retiro hicieron que la modelo tomará la decisión de separarse de él, sin embargo, el también especialista en criminología decidió acabar con la vida de la ex figura televisiva de 39 años.

Ricardo Márquez intentó que el crimen que cometió pasará como un asalto. El hombre no entendía que la modelo no quería verlo más, su machismo lo condujo a dispararle a la ex figura televisiva en la cadera, no obstante, su intención era matarla y por eso la siguió hasta la clínica San Pablo donde fue internada.

Ricardo Márquez estaba obsesionado con Angie Jibaja, quien era 36 años menor que él. El ex efectivo policial publicaba muchas fotos con la modelo en su cuenta personal de Facebook. No obstante, la modelo nunca habló de él en sus redes sociales y prefería mantener la relación en secreto.

El siniestro se produjo cuando Angie Jibaja se encontraba departiendo con una amiga en su casa. El policía en retiro llegó hasta la vivienda de la joven y realizó los disparos tras volver a discutir con la modelo.

Angie Jibaja ingresó herida a clínica San Pablo antes de balacera en Surco

El momento en que Angie Jibaja fue herida de bala.

Angie Jibaja rompe en llanto y denuncia que Jean Paul Santa María le hace bullying a su hijito

