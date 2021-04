Angie Jibaja respondió a su hermana Cielo Liza, quien mencionó en Amor y Fuego que sus hijos preferían estar con Jean Paul Santa María y Romina Gachoy y que era el “vía crucis” de su familia pues la modelo no se encuentra “en sus facultades”.

“Wow. ¿Cuánto te pagó? Toda la vida te he apoyado, ¿Cómo has podido hablar así? Todo te lo di yo, la ropita, desde chiquita. No nos vemos hace tantos años y me duele sacar en cara, pero no me quedan más lágrimas. A pesar de todo lo que me han hecho, has sido testigo de tantas cosas y ahora apruebas eso. ¿Cómo puedes decir eso de mí si ni siquiera nos vemos por mucho tiempo, por muchísimo tiempo?”, dijo la ‘chica de los tatuajes’ en sus historias de Instagram.

Angie Jibaja llamó “Judas” a Cielo Liza, pues se consideró traicionada por su hermana, que también contó al programa de Rodrigo González, ‘Peluchín’, y Gigi Mitre, que su expareja Bryan Bäjak encerraba a sus hijos en el baño a oscuras.

“Judas es mi hermana, supuestamente eras mi hermana. Me ha chocado mucho. He estado con mi psicóloga. Mi corazón se puso débil por un momento”, concluyó.

ROMINA GACHOY RESPONDE A ANGIE JIBAJA

La modelo Romina Gachoy lamentó las recientes declaraciones de Angie Jibaja, quien denunció a la uruguaya y a Jean Paul Santa Maria de chantajearlos, además, los acusó de ‘torturar’ psicológicamente a sus menores hijos.

“Los dos (Jean Paul y Romina) van a terminar presos, mis hijos corren peligro, el daño ya está hecho, son cosas delicadas que están en el área legal. Las torturas psicológicas que a mí me hacía él (Santa María) y que (ahora) se las haga a mis hijos es una cosa…Ufff… No quiero hablar más del tema, pero tengo pruebas de todo. Es una denuncia bien fuerte la que voy a poner. Ya no me dejan verlos nuevamente, pero no por mí ni porque haya hecho algo malo”, declaró Jibaja al programa ‘Amor y fuego’.

Al respecto, Romina Gachoy aseguró que la popular ‘chica de los tatuajes’ no está bien psicológicamente y que está inventando acusaciones fuertes, que sería a raíz que el Ministerio Público le concedió, hace unos días, la patria potestad de sus dos hijos a Jean Paul Santa María.

