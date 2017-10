Angie Jibaja responde a Melissa Klug y cuenta que conoció a Jefferson Farfán

‘Sí, conocí a Jefferson Farfán en una discoteca’, reconoció Angie Jibaja en respuesta a los comentarios que hizo Melissa Klug.

Sin embargo, la ‘Chinita’ aclaró que no es su amigo.

“Me lo presentaron en una discoteca, ahí lo conocí, pero no somos amigos. Es más, ni siquiera bailamos”, agregó.

Angie aseguró que no le interesa pelearse con Melissa Klug, porque prefiere perder el tiempo con alguien que valga la pena.

“El público decidirá quién es más popular, pero me siento feliz de haber regresado a mi país. Voy a grabar dos películas y cantaré con Trébol Clan. Soy una mujer frontal y no voy a cambiar, pero tampoco me voy a pelear con ella”, añadió.

