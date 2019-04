Abuelo de Angie Jibaja: "Cómo podemos ayudar a alguien que no se deja ayudar, no sabemos dónde está"

Fidel Liza , abuelo de Angie Jibaja, comentó que la modelo lo ha bloqueado de las redes sociales, no le contesta las llamadas y se niega a recibir ayuda.

“No sé nada de ella, no responde mis mensajes, no contesta mis llamadas, me ha bloqueado de Instagram. Cómo podemos ayudar a alguien que no se deja ayudar, no sabemos dónde está y, por lo menos a mí, me está matando de a pocos”, afirmó Fidel Liza.

“Ayer (sábado) fue la misa del mes de mi madre, su mamá Marina, a quien decía amar, y no vino. Maggie (mamá de Angie) sigue en Chile, ella no pudo venir, pero le hizo una misa allá, a la misma hora”, agregó el abuelo de Angie Jibaja.

Recordemos que hace unos días, la modelo contó en Válgame Dios que se iría esta semana a España para una serie de citas laborales. Además, Angie Jibaja manifestó que su línea de labiales iniciarían su comercialización.

(D. Bautista)