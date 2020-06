Por: Milagros Casas

Desde Estados Unidos, Ricardo Márquez Ridoutt salió en defensa de su padre, Ricardo Márquez, quien disparó contra Angie Jibaja, asegurando que ellos nunca tuvieron una relación amorosa, que la modelo le robó 5 mil soles y que su padre tiene problemas psiquiátricos. Aunque, el anciano ha señalado que son cinco mil dólares.

“Mi papá y esta señorita nunca han sido pareja, y a él le han puesto una orden de prisión preventiva basada en un intento de feminicidio y es una figura que no aplica. Obviamente que disparó, pero ha sido un intento de homicidio”, afirmó.

“Mi papá tiene problemas mentales. Él ha estado internado en el Larco Herrera, y también un año y medio en un instituto mental en California. Vive de su pensión que le envían de Estados Unidos y son unos 600 dólares. Él ha tratado de suicidarse dos veces, lo han operado del corazón, tiene cáncer de próstata y antes de que ocurra esto ha estado 10 años sin probar drogas ni alcohol porque tiene un diagnóstico médico de esquizofrenia y paranoia, y se puede poner violento”, añadió el hijo.

Ustedes no sabían que tenía una relación, digamos no amorosa, pero sí amical con Angie...

Sabía que se conocían y, a veces, ella se quedaba con él porque no tenía dónde dormir. Mi papá me decía que le daba pena, pero al día siguiente le pedía que se vaya porque decía que ‘vienen a fumar y yo no puedo’. Ella aparecía cuando no tenía plata.

¿Qué pasó el día que le disparó a Angie?

Ese día en la mañana la esposa de mi papá le dejó un sobre con 5 mil soles, ella tiene el voucher con la fecha. Ahí en la oficina es donde mi papá trabaja y guarda sus cosas, su plata. Estuvo tomando dos días, con alcohol, cocaína, anfetaminas y éxtasis, después de 10 años de haber estado ‘limpio’.

¿El incidente se origina porque se da cuenta de que le han robado?

Correcto, le habían robado… mira, no estamos inventando esto para salvar a mi padre, si cometió un delito que lo pague como cualquier criminal. Si hubiera tenido la intención de matarlas lo hubiera hecho porque sabe disparar.

Pero disparó a los policías...

Conozco a mi papá y cuando se ha parado con la chica, no ha tenido la intención de matar a los policías, estaba drogado, fuera de sí.

Me imagino que todo es muy duro para ti y toda la familia...

Es bien duro, porque es un buen padre… (llora)

Y ni siquiera lo puedes ver. Está detenido en la carceleta.

Es una persona de 76 años, que está tirado como un perro, con el brazo roto y dos balazos en el estómago, en un calabozo con 20 personas más.

Angie dijo que él estaba obsesionado...

No, mi papá estaba solo. Le dije que no deje entrar a la casa, pero a él le daba pena.

Se dijo que tenía antecedentes y era un persona violenta...

No tenía antecedentes. El parte policial que estuvo circulando fue por un incidente con un amigo en un restaurante, él fue a la corte y todo se aclaró. Sí tuvo episodios violentos, unas 3 o 4 veces, cuando ha estado drogado, pero el resto de su vida ha sido un esquizofrénico controlado.

Por su parte, el abogado Manuel Francisco García va a solicitar la sustitución de la prisión efectiva por arresto domiciliario porque es una persona vulnerable por el Covid-19.