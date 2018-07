Angie Jibaja: Romina Gachoy dice que 'necesita atención psiquiátrica y rehabilitación urgente'

La modelo Romina Gachoy , esposa de Jean Paul Santa María , aclaró que Angie Jibaja no destruirá su relación y amenazó con demandar a la popular ‘Chica de los tatuajes’.



¿Cómo está tu relación con Jean Paul después de las declaraciones de Angie?

Súper... estamos muy unidos y la solidez de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, no la toca nadie y muchísimo menos con calumnias.



Pensábamos que el vínculo con Angie era más amical...

Sí, pero no se pueden esperar nunca cosas buenas o estables de alguien que no está bien.



¿Le crees a Angie cuando dice que Jean Paul quiso reconquistarla?

Nuestra felicidad y el hogar que tenemos siempre le molestaron, y más aún, ver que Jean Paul es fiel conmigo mientras que a ella, todos lo hombres con los que estuvo la engañaron y siguen engañando.



¿Entonces no le crees?

No le puedo creer a alguien que necesita atención psiquiátrica y rehabilitación urgente. (Si le creo) estaría igual de mal que ella.



¿Van a llevar este asunto por el lado legal?

Tomaremos medidas legales y también Jean Paul me comentó que va a adjuntar en la demanda una prueba de polígrafo policial, para que quede claro cada punto en el que ella lo calumnió. Ella sabe bien que lo que hizo fue con el fin de destruirlo por completo.