Espectáculos







El fuerte mensaje que Romina Gachoy le envió a Angie Jibaja y luego borró de sus redes: “Sé más agradecida...tengo que cuidar a tus hijos porque vos no lo hacés” Romina Gachoy explotó contra Angie Jibaja luego de que la Chinita hiciera público que le pidió que le mostrara un video a sus hijos por el Día de la Madre pero no lo hizo. Uruguaya asegura que no puede obligar a los pequeños a mantener contacto con su madre.