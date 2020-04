Fidel Liza, abuelo de Angie Jibaja, dijo entre lágrimas que está viviendo momentos de angustia por la salud de su nieta y espera que las autoridades tomen cartas en el asunto.

“Estoy muy preocupado por la salud de Angie, lo único que sé, por una enfermera que trabaja en la clínica, es que fue operada y está fuera de peligro. Quiero ir a verla, pero ahorita estoy con la presión muy alta y mi hijo no me permite salir. Estoy muy mal, no sé lo que está viviendo”, sostuvo Fidel.

¿Conoce a Ricardo Márquez?

No sé quién es ese tipo. Me llama la atención que dicen que está con este hombre que tiene casi mi edad… Ese hombre es un salvaje y se tiene que investigar qué pasó.

Hay que ser muy fuerte en este momento…

Me siento muy mal, todo es tragedia para mí, no tengo paz ni tranquilidad.

(Deyanira Bautista)