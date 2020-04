La madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, dijo que respira tranquila, porque ya sabe el paradero de la ‘Chinita’ y que está recibiendo atención especializada, pues recientemente fue operada luego que Ricardo Márquez Michieli (75) le disparó tres balazos.

“Estoy tranquila porque sé que Angie está bien cuidada y recuperándose con la ayuda de sus familiares y amigos”, dijo Maggie desde Chile.

¿Lograste hablar con ella?

Solo cuando pidió su alta y me dijo: Mami, soy fuerte, saldré de esta.

Ella fue operada, ¿están curándole sus heridas?

Está recibiendo ayuda especializada, sigue adolorida, aún no puede caminar. No come alimentos sólidos, solo dieta líquida, Angie es muy valiente. Gracias a quienes se han preocupado por ella y están pendientes de su recuperación.

Debió ser difícil saber que se iba de la clínica en su estado.

Sí, porque no solo fue por la cuenta de la clínica, sino porque tenía temor que este señor ingrese a su habitación y la mate, eso la llevó a pedir su alta.

Pero tengo entendido que el señor Márquez está custodiado.

Sí, eso me dijo mi hija Cielo, incluso la policía también se lo comunicó a Angie para tranquilizarla porque estuvo muy nerviosa.