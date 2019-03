¿Angie Jibaja intentó suicidarse? Publicó fotos en Instagram con mensajes 'estoy muerta en vida' | FOTOS

¡ Angie Jibaja colapsó! La 'chinita' ha preocupado a todos con sus historias de Instagram donde ha publicado fotografías de uno de sus brazos ensangrentados con mensajes "estoy muerta en vida". Al parecer, las cosas se están saliendo de control en la vida de la popular chica del tatuajes y sus fanáticos piden que la ayuden.



Angie Jibaja se encuentra en un estado de depresión severa luego que el Ministerio de la Mujer le quitara la custodia de sus hijos y se la entregara a su hermana. Además que su madre se negó a entregarle el dinero que ella ganó cuando trabajó en Chile.



Pero lo que ha dejado en shock a todos sus seguidores e el video donde aparece un brazo ensangrentado, pues parece que Angie Jibaja se está autolesionando debido a las adicciones que padece.

Con esto, Angie Jibaja está dando gritos de auxilio, pues su estado no le permite razonar ni tener conciencia de que realmente necesita ayuda. Asimismo, en las redes sociales, tanto sus fans peruanos y chilenos piden a las autoridades y amigos ayudarla ya que temen que todo termine en desgracia

Angie Jibaja habría intentado suicidarse. Angie Jibaja habría intentado suicidarse.

Previamente a la publicación del video cortándose los brazos, Angie Jibaja publicó otra historia en donde describe todo lo que siente. "Algún problema más? No hada peor de lo que ya me hicieron. Separarme de mis hijos es lo más fatal que hicieron. Yo no estaba tan mal, ustedes lo consiguieron. Los odio, esto no es justo, los extraño, no puedo más sin mi familia, mis hijos son mi vida, sin ellos estoy muerta en vida"

Angie Jibaja y sus historias en Instagram Angie Jibaja y sus historias en Instagram

Angie Jibaja también arremetió contra el fiscal de Familia. “Fiscal de la p*** familia, ¿por qué no ven a esos niños que trabajan de noche (…) Era loca pero ustedes hoy hicieron que yo pierda toda la cordura. Espero que a ustedes no les pase lo que a mi hermosa familia le pasó. Separarlos de mí, que les quede en su conciencia”, agregó.

Angie Jibaja culpa a las autoridades de separarla de sus hijos Angie Jibaja culpa a las autoridades de separarla de sus hijos

Recordemos que el Ministerio de la Mujer le quitó la custodia de sus hijos luego que Angie Jibaja revelara sus secretos en 'El Valor de la Verdad' donde confesó que intentó suicidarse lanzándose del piso 12 del edificio donde tenía su departamento , pero que su expareja se lo impidió.



En este mismo reality contó que volvió a recaer en las drogas porque se encontraba en un estado de depresión , pero que ya lo dejó. Sin embargo, su amiga Caroline Visser contó en el programa de Magaly Medina que el tiempo estuvieron desaparecidas ambas fumaron crack.