Angie Jibaja volvió a usar sus redes sociales para expresar su pesar por haber perdido la custodia de sus hijos. En ese sentido, aseguró que se esforzará para demostrar que está bien para poder recuperar a sus pequeños, que al momento viven con su padre, Jean Paul Santa María, con la actual pareja de este, Romina Gachoy, y con el hijo de ambos.

“Quiero hacer esto porque quiero recuperarlos. Hay ciertos requisitos que me piden: no puedo trabajar en la tele y no escándalos... así que bueno, lo de mi libro es una terapia, es una liberación que quiero compartir con ustedes y aparte me genera”, dijo la ‘chica de los tatuajes’.

Con respecto al tratamiento de su situación en televisión, aseguró que ‘ha habido mucha mala información’. “Si no me ven en la televisión es porque ciertos programas, no todos, son una basura. No me saquen en sus programa por favor, se los suplico, no saquen imágenes de hace un año por dios”, dijo indignada.

“Esta abogada... ¿quién es? Por favor, esa abogada que feo su corazón. Cómo va decir que cada tres días hago escándalo si la última fiesta que fui fue la del Callao, la del año pasado, Año Nuevo”, agregó Angie Jibaja sobre la invitada el programa Válgame, quien opinó sobre su caso y sobre la posibilidad de que pueda recuperar a sus pequeños.

Angie Jibaja quiere recuperar a sus hijos | INSTAGRAM | TROME

