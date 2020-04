Lady Mejía, la amiga de Angie Jibaja, aseguró que está preocupada por la ‘salud y la vida’ de la ‘Chica de los tatuajes’, tras enterarse que fue dada de alta en la clínica San Pablo luego del ataque que sufrió por parte de Ricardo Márquez. “No sé nada de ella, no se ha comunicado conmigo. Me preocupa mucho su salud”, afirmó la boxeadora.

La mamá de Angie, Maggie Liza, dijo que perjudicaste más a su hija…

No quiero tener problemas con la justicia y la verdad es solo una. Nunca dije que el señor (Ricardo Márquez) sea su pareja, pero sí que había algo extraño entre ellos.

¿Qué le dirías a Angie?

Que también pida garantías para su vida, debe cuidarse mucho ahora que está fuera de la clínica, estamos en peligro.

¿Te han citado nuevamente para que rindas tu manifestación?

Aún no, pero sé que en cualquier momento lo harán y seguiré colaborando con la justicia.

¿Has recibido amenazas?

No, pero antes de salir en el programa de Magaly (Medina) recibí una llamada extraña del extranjero. Me ofrecieron dinero para no hablar. (D. Bautista)