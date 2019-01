Angie Jibaja tildó de "drogadicta" a Magaly Medina y "mañosón" a Álamo Pérez Luna y la 'Urraca' respondió así

¡Respondió! Después que Angie Jibaja llamara en su cuenta de Instagram "monstruo" a Magaly Medina tras su regreso a la televisión, la 'Urraca' respondió a la 'chica de los tatuajes' en su programa 'Magaly Tv. La firme'.

Angie Jibaja también tildó de "drogadicta" y "mañosón" a Álamo Pérez Luna en el post que le dedicó en Instagram a Magaly Medina luego que la conductora tuviera a la madre de la modelo, Maggie Liza, en su programa hace unos días contando sobre cómo su hija afronta toda esta situación. Además, la progenitora de la 'chica de los tatuajes' aclaró que la modelo no está internada por uso de sustancias, sino por depresión severa.

"Parece que (Angie Jibaja) se despertó con mal humor y lanzó un comunicado donde insulta al programa a diestra y siniestra. Nosotros, Angie, lo único que queremos es que te recuperes por tus hijos, no queremos que te los quiten, por eso, queremos que te sanes y te cures por ellos", inició Magaly Medina en su programa 'Magaly Tv. La firme'.



Sobre las palabras de Angie Jibaja sobre Magaly Medina que era "depresiva", la conductora aceptó que fue diagnosticada con depresión cuando era más joven, pero buscó tratamiento.



Angie Jibaja arremete contra Magaly Medina: "Volvió a ser el monstruo que siempre fue" Angie Jibaja arremete contra Magaly Medina: "Volvió a ser el monstruo que siempre fue"

"También hablas que acá sufrimos de farmacodependencia y depresión. Ciertamente, fue diagnosticada a los 23 años como depresiva, siempre busqué ayuda, nunca hice escándalos ni haciéndome de víctima, ni haciendo escándalos en televisión como tú", respondió Magaly Medina a Angie Jibaja.



"Sí, yo he tenido problemas. He descendido a los infiernos y he salido sola, con fuerza de voluntad y pidiendo ayuda a las personas. Pero no dando lástima y haciendo papelones en televisión como tú, que es lamentable", prosiguió Magaly Medina sobre Angie Jibaja.



Finalmente, Magaly Medina le mandó un mensaje a Angie Jibaja si deseaban que no sigan hablando sobre ella.



"No te expongas a las bajezas (...) Que te recuperes, te sanes y te dediques a tus hijos", concluyó Magaly Medina.