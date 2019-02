Angie Jibaja arremete contra Tilsa Lozano: "Parece que la vaca no se acuerda cuando fue ternera"

Angie Jibaja no suelta a Tilsa Lozano y volvió a arremeter contra ella. Esta vez, la llamó la ‘Santa Tilín’ y además dijo que ella reconoció su errores y cambió.



“Me he enterado de que una supuesta amiga estaba hablando mal de mí, pero cuando una persona es amiga no habla así de ti, te llama por teléfono... yo he reconocido (sus problemas) y he cambiado, mi esencia jamás, pero esa persona lo habrá hecho. La ‘Santa Tilín’, (parece que) la vaca no se acuerda de cuando era ternera”, dijo Angie Jibaja en su Instagram.



“La señora Tilín, la digna... a mis hijos los protejo absolutamente de todo y aquí el que se meta con ellos se las verá conmigo y con el de arriba”, indicó, al mismo tiempo que se burló de ella cantando ‘Ilusa’, pero imitando la voz de la ‘Vengadora’.



Por último posteó: “Volver a nacer de la oscuridad sí se puede, porque siempre llega el amanecer para las personas de buena esencia”.