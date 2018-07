Angie Jibaja arremete contra Tilsa Lozano y la minimiza de la peor forma | VIDEO

En su momento fueron amigas y se apoyaron, ahora, la popular ‘chica de los tatuajes’ Angie Jibaja 'destruyó' a su ex compañera de pasarelas Tilsa Lozano y la minimizó al mencionar que solo la conoce como “modelo”.

"Yo solo la he conocido como modelo a Tilsa, no la conozco ni como actriz, no la conozco como nada. Ni como cantante. Solo como modelo, como sex symbol, una buen sex symbol. Ni siquiera como show woman porque Tilsa no baila ni nada", señaló Angie Jibaja en 'Válgame Dios'.

“Ella podría ser comentarista, para eso sirve Tilsa”, agregó la polémica Angie Jibaja dejando en claro que su relación con la conductora se quebró hace mucho.

Hay que recordar que, hace unos días, Angie Jibaja denunció que el empresario Miguel Aquije la agredió físicamente a ella y a su pareja.

“Cuando le faltó el respeto y trató de sobrepasarse con él, yo reaccioné un poco animal, para que no haga nada. Él me empezó a golpear. Cuando mi pareja intentó meterse, le metió un lapo y lo mandó al otro lado”, contó a Trome la ‘chica de los tatuajes’.