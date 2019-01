Mamá de Angie Jibaja revela que la modelo intentó atentar contra su vida antes de ingresar a centro de rehabilitación

Angie Jibaja está recibiendo ayuda. La modelo está internada en un centro de rehabilitación luego que la modelo protagonizara una serie de sucesos en Año Nuevo, así como preocupantes publicaciones en sus redes sociales.

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja estuvo en el programa de Magaly Medina contando sobre cómo está su hija afrontando toda esta situación. Sin embargo, quiso aclarar que la modelo no está internada por uso de sustancias, sino por depresión severa.

Maggie Liza contó que fue Angie Jibaja quien le pidió viajar a Lima para que la ayude con su apoyo. Según indicó, la modelo estuvo a punto de atentar contra su vida y que, afortunadamente, ella llegó a tiempo para convencerla de internarse.

Angie Jibaja en centro de rehabilitación

La salud mental de Angie Jibaja preocupa mucho a su madre. Según Maggie Liza, la modelo tiene los ánimos decaídos y ha dejado de preocuparse en su aspecto y siente que ya no quiere seguir viviendo.

"La veo bastante callada, no quiere hablar, solo quiere dormir. Me duele mucho verla donde está. Me hace recordar cuando ella estuvo en la cárcel. La diferencia es que cuando estaba en la cárcel, ella se arreglaba todos los días, cambiaba el color del cabello, me da la impresión que quería sentirse bien. Sin embargo acá veo que no quiere vivir", contó Maggie Liza.