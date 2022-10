Angye Zapata se presentó en el programa de Magaly Medina, donde reveló el infierno que vivió con Martín Távara. En las imágenes se presentan los golpes, audios y textos que recibía del miembro del equipo de Sporting Cristal.

La bailarina contó su versión en el reportaje y que fue complicado salir adelante. “ Siempre ha sido muy difícil el saber que estaba en mi casa y sufría violencia con él y luego tener que ir a un escenario o a la tele y sonreír como si nada pasara”, contó.

Asimismo, reveló los golpes que ha recibido por parte del futbolista. “ Me empujaba o me metía puñetes, ha llegado hasta romperme la cabeza , tres veces me rompió la boca, tres veces me dejó el ojo morado, dos veces me dejó el brazo morado”, explicó.

Mencionó que el 20 de febrero tuvo una fuerte discusión con él, la cual la dejó sin un diente. “La última vez que tuvimos un problema, que fue la agresión más fuerte que tuve, me rompió la boca (...) y perdí un diente ”, señaló.

Angye Zapata cuenta su infierno con Martín Távara en Magaly Medina.

La manipulación de Martín Távara a Angye Zapata

Entre mayo y agosto, ella recibía mensajes amenazantes y audios de su entonces pareja, quien la manipulaba emocionalmente. “Ya lloré lo suficiente, pero veo que lo tomas como burla. Búrlate lo que quieras, pero eso sí, nunca podrás sacarme de tu vida ”, escribió el deportista.

“Te extraño, te lo dije en tu cara. Mi hijita, yo te paré bola. Te extraño, me estoy equivocando. Yo me estoy equivocando en la vida, me golpeo el pecho, pero yo no dejo de pensar en ustedes”, se escucha en los audios.

Ellos se conocieron por febrero del 2020 y comenzaron una relación, pero a los 5 meses de esta, él la golpeó y justificó lo que hizo con un mensaje. “ Yo me hago responsable de mis actos y si te pegué fue por muchas razones. Y si quieres, denúnciame”, decía en el texto.

La madre de Martín Távara sabía lo que pasaba

En la entrevista con Angye Zapata, ella señala que la madre del futbolista conocía de la situación. “Su mamá estaba enterada de absolutamente de todo y nunca hizo nada. La señora estaba siempre creída que su hijo era el mejor, que su hijo había logrado mucho. Yo incluso le hacía videollamadas a la señora, a escondidas, y le enseñaba los golpes y me decía: ‘¿Qué te ha hecho eso, qué ha pasado?’ Y yo le contaba que: ‘Necesito que usted me apoye’”, indicó.