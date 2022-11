Angye Zapata, bailarina que había denunciado diferentes agresiones físicas de su expareja Martín Távara, dio a conocer que la nueva ‘saliente’ del futbolistas no es nada más ni nada menos que una de sus mejores amigas llamada Daniela, según dio a conocer en Magaly TV: La Firme.

“He sido amiga de ella cuando tuve una ruptura con él, ella estaba al tanto de todo lo que pasaba en mi relación. Incluso me aconsejaba, yo le aconsejaba de los problemas que ella tenía con su pareja (...) Nunca me imaginé, porque me decía ‘qué haces con ese feo’”, aseguró la bailarina.

