Anhelí Arias se presentó en el programa 'Válgame Dios' al lado de su pareja, Alejandro García, para pasar por el polígrafo y demostrar cuán fuerte es su relación. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando le mintieron al polígrafo.

A Anhelí Arias le preguntaron una pregunta bastante íntima: quién era mejor en la cama, su actual pareja o su exesposo Dayron Martín. La exporrista manifestó que su nuevo cubano era el ganador, pero el poligrafista manifestó que eso era una mentira.

La respuesta de Anhelí Arias enojó a su pareja tanto así que él decidió en ese momento que lo mejor era terminar con ella. Según Alejandro Costa, el hecho de preferir en la cama a su exesposo, indicaba que aún no lo había olvidado y que aún sentía cosas por él.

"Que sigas pensando en él no significa que sea mejor que yo en la cama. Definitivamente tú has dado la respuesta. Esto es lo último que te voy a decir: hasta aquí llegó lo de nosotros. Chau Anhelí. ¿Me escuchas?", dijo muy molesto el cubano de Anhelí Arias.

Esta declaración tomó por sorpresa a la exporrista. Según dijo Anhelí Arias, el cubano con quien tiene 3 meses de relación es un hombre inseguro y por eso tiene esa reacción. "Si tú te estás picando por cada cosa que pasaron en 12 años, es tu inseguridad"

El cubano indicó que si Anhelí Arias seguía pensando en Dayron Martín, entonces debía arreglar la situación con él. "Merezco alguien que me quiera, que me respete, que me cuide, que me valore por lo que soy. Así que si sigues pensando en Dayron en la cama, es tu problema con él, ubícate con él", dijo Alejandro Costa.

Anheli Arias: Pareja de la rubia le termina en vivo

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.