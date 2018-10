Ania Gadea y su tremenda transparencia en alfombra roja de película: "No me he puesto nada abajo ¿Para qué?"

La conejita de ‘Playboy’, Ania Gadea, acaparó miradas y robó más de un suspiro en el avant premiere de la película ‘No es lo que parece’, evento donde llegó luciendo un atuendo trasparente y dejó al descubierto que no llevaba prenda íntima.



“No me he puesto nada abajo. ¿Para qué? Hay que mostrar el cuerpo tal cual es, no hay necesidad de cubrir o tener vergüenza, porque una debe quererse tal cual. No me siento una mujer impactante. Estoy acostumbrada a estar encuerada y no me siento bien con mis polleras largas. He venido a Lima a mostrar las carnes y es un poco dificultoso estar con un vestido largo. Estoy contenta de regresar a mi país y de actuar en la película, porque todo era Estados Unidos, Europa y México”, aseveró Ania Gadea.



De otro lado, contó que dentro de poco viajará a Miami, donde grabará un tema musical con un reconocido cantante.



“Voy a grabar una canción con un cantante colombiano, que no es Maluma. Es un músico conocido y quiere que cantemos en un gran festival que habrá en Miami en enero”, mencionó.