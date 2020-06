DA DETALLES. Anna Carina Copello decidió grabar un video para hablar sobre todo el proceso de su enfermedad y cómo logró superar el virus que ha causado el deceso de más de 7.000 personas en el país.

Anna Carina Copello recuerda claro cuándo empezó a sentir los primeros síntomas del COVID-19. “Yo desde febrero estuve batallando contra una gastritis que no me dejaba, estaba ahí, cambié por completo mi alimentación, pero no se me curaba. Un 8 de mayo empiezan los síntomas, ¿cuáles fueron mis síntomas? dolor de cabeza, escalofríos y un resfrío fuerte”, indica la cantante.

La cantante recuerda que sintió que las alarmas se prendían en su cabeza cuando el Día de la Madre perdió el sentido del olfato. “Nunca me había pasado. Estoy con todos esos síntomas, puedo respirar bien, pero no tengo olfato. Nadie de mi familia tenía síntomas, me hice la prueba y un jueves 14 de mayo salió positivo”, comenta Anna Carina Copello.

Anna Carina Copello también cuenta cómo fue el proceso de aislarse de toda su familia. “Por 15 días no salía, me llevaban la comida, me la dejaban afuera de la puerta. Los primeros 15 días fueron súper rigurosos, me hice un control y seguía dando positivo, decidí aislarme por 15 días mas, ese aislamiento fue mas flexible. Luego de pasar un mes de aislamiento salió negativo, totalmente asintomática”, menciona la cantante.

Anna Carina habla sobre cómo supero la enfermedad (TROME)

