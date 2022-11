La cantante Anna Carina Copello se mostró emocionada porque su hermana María Pía regresará a la conducción junto a Carlos Vílchez, por la señal de América Televisión, en el 2023. Además, contó que viene preparando un nuevo sencillo musical y acaba de lanzar su marca de ropa llamada ‘Anna’.

“ Me encanta, para mi, mi hermana es una de las mejores conductoras que tiene este país. A ella le encanta (la televisión) y lo disfruta. Compartimos su alegría y siempre la apoyamos con mi mamá e hija”, dijo la cantante.

¿Qué te parece su compañero Carlos Vílchez?

Me encanta. Justo María Pía me dijo que tiene un sentido del humor que le fascina. Es importante que haya un buen partner.

¿Y cómo te va en tu carrera?

Bien, estoy que preparo un nuevo sencillo, sigo con los eventos, curiosamente me llaman para muchos matrimonios donde se dedican mis canciones como ‘Dame tu cariño’ o ‘Me voy contigo’. Y ahorita, la semana pasada, lancé mi marca de ropa llamada ‘Anna’, es mi nuevo emprendimiento, la moda siempre fue algo que me encantó y en mi nueva colección muestro mi lado más íntimo, minimalista y versátil, mi lado fuera del escenario. Estoy feliz y los que quieran ver un poco de mi emprendimiento pueden visitar mis redes sociales. Es una colección pequeña, pero hecha con mucho amor y cariño.

MARÍA PÍA CONFIRMA QUE CONDUCIRÁ PROGRAMA AL MEDIODÍA

Recordemos que hace nos días María Pía Copello afirmó que para ella es una aventura el programa que conducirá al mediodía por América Televisión y quiere tener rating. Además, dijo que se ríe de las críticas y los comentarios en redes que piden que no saquen del aire la telenovela ‘Rubí’.

“Sé que es un programa de mediodía, el horario exacto no está ni tampoco la salida al aire. Las críticas siempre habrá, buenas, malas, así es este mundo y uno tiene que estar ‘bañadita en aceite’ para aguantar. Ya tengo tantos años no solo en la televisión, sino también en las redes sociales”, dijo María Pía.

Tu partner, Carlos Vílchez, ha negado que dejará ‘JB’ para trabajar contigo...

Tendrá sus razones, pero sé que está confirmado y va a estar conmigo. Me imagino que él se está tomando su tiempo, por alguna razón importante no lo puede decir todavía. A mí Carlos me parece un vacilón, le va a dar esa cuota de humor al programa que a mí me gusta. Creo que todo va a salir bien con él y vamos a ver qué tal nos va también, esto es una aventura.

¿El rating te preocupa?

Yo quiero que el público nos vea, quiero tener rating, obviamente. Todos lo que hacemos televisión queremos eso. Vamos a dar lo mejor de nosotros, pero depende del público que nos dé la oportunidad, que nos vea, nos juzgue y le guste.

Te tomó por sorpresa esta propuesta porque dejaste ‘Esto es guerra’ para pasar más tiempo con tu familia...

El problema de ‘Esto es guerra’ fue el horario, mis hijos no me veían. Entonces decidí dejar de trabajar, vinieron algunas propuestas de otros canales, pero eran básicamente para el mismo horario y así pasaron cuatro años, hasta que Mariana me llama y me dice: Oye, quiero hacer algo nuevo al mediodía y quiero saber si te interesa. Yo le respondí: Vamos. Tengo bastante confianza en su equipo de trabajo, en ella, y somos iguales, no nos gusta perder, pero uno nunca sabe lo que va a pasar. Finalmente, el público es el que decide y se harán los cambios que se tengan que hacer para que el programa funcione.