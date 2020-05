PREOCUPACIÓN Y ALERTA. El mensaje de Anna Carina Copello donde informa que se contagió de COVID-19 sin salir de casa generó una ola de preocupación en redes sociales. Usuarios se muestran alertas por la reflexión que hizo la cantante en su cuenta de Instagram.

“A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, de haber desinfectado bolsas y todo lo que llegaba de afuera usando mascarillas, al parecer no fue suficiente. Les cuento todo esto para que sean conscientes de lo serio y contagioso que puede ser este virus”, indicó Anna Carina en su cuenta de Instagram.

La cantante no entiende cómo pudo contraer el virus si tomó todas las precauciones del caso. " Quítense de la mente el “no me va a pasar a mí”, porque verdaderamente pasa. Y nadie sabe cómo es que te va a tocar. A Dios gracias yo estoy estable, cuidándome mucho y cuidando a mi familia manteniéndome aislada. Es importante que si te toca como me ha tocado a mí, lo primero que tienes que hacer es no entrar en pánico, seguir el tratamiento que recomienden los especialistas para tu caso, pero lo más importante es mantener el buen ánimo y la mente positiva porque cuando te deprimes es cuando se te bajan las defensas y todo empeora.Quiero agradecer infinitamente a los verdaderos héroes de esta pandemia, los que arriesgan su salud por nosotros y trabajan sin descanso. Médicos, enfermeras, profesionales en general de la salud, no sólo nos ayudan, también nos transmiten calma, que es lo que más necesitamos en estos momentos. Espero que esto pase pronto para seguir cantándoles con más fuerza que nunca! 🙏 Los quiero!", escribió Anna Carina en su cuenta de Instagram.

Los usuarios en redes sociales se muestran ansiosos por el mensaje de Anna Carina Copello. “Si Anna Carina se contagió en su casa, sin salir, por la entrega de sus cositas que pide en Wong. Imagínate tu, idiota, pidiendo tu delivery de Bembos”, “Si Anna Carina Copello tiene coronavirus sin salir de su casa, imagínate tú que andas haciendo tu cola como cojudo por un pollo a la brasa”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales. Otros usuarios apuntan a la rapidez con la que pudo acceder la cantante a una prueba molecular, sin embargo, un sector afirma que es mejor no juzgar en momentos tan críticos.

Si Anna Carina se contagió en su casa, sin salir, por la entrega de sus cositas que pide en Wong. Imagínate tu, idiota, pidiendo tu delivery de Bembos. — DEVUELVANME SAFAERA (@JimeCastroM) May 15, 2020

Si Anna Carina Copello tiene coronavirus sin salir de su casa, imagínate tú que andas haciendo tu cola como cojudo por un pollo a la brasa — - (@sparkielaurenz) May 15, 2020

Esto no es en contra de Anna Carina, pero ¿como puede ser posible que a ella le hagan una prueba molecular y al padre de Maria Victoria (la panfila), ni siquiera tenían una prueba rápida para su familia, teniendo su padre neumonía?¿Qué esta pasando? #AlEstiloJuliana #Covid_19 pic.twitter.com/IViMICdiE1 — peruviantea (@peruviantea) May 15, 2020

¿Muchos preguntan cómo Anna Carina obtuvo una prueba molecular tan rápido? O sea eso lo primero que se te ocurre... su salud que importa no — Anibal Pinedo (@AnibalPinedo) May 16, 2020

MARÍA PÍA LA APOYA Y LE EXPRESA SU AMOR

María Pía Copello expresa el dolor que siente por la noticia que dio a conocer su hermana a través de su cuenta de Instagram. “Hoy mi hermana @annacarinapop lanzó un comunicado contando la situación que está viviendo. Anna, sin haber salido de su casa desde hace 60 días, usando toda la protección debida y los cuidados adecuados, ha contraído COVID-19″, indica la conductora en su publicación.

La conductora informa que es una noticia difícil de procesar para ella y su familia. “Esta es una situación muy difícil para mi familia pero debemos agradecer que ella está estable y llevando el tratamiento que le han recomendado los especialistas”, informa María Pía Copello.

Finalmente, María Pía Copello agradeció a todos los especialistas que luchan contra esta enfermedad. “Quiero agradecer, de todo corazón, a todos aquellos doctores que arriesgan su vida porque nosotros estemos bien, ellos son verdaderos héroes. Anna, hermana de mi corazón, la familia siempre unida, te amamos”, finaliza la también actriz.

