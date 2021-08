La cantautora nacional Anna Carina presentó su última tema “Nocivo” marcando así su retorno a la escena musical, desde los Estados Unidos; país donde desarrolla su carrera en la actualidad con miras a fijar su proyección internacional. Justamente por eso, TROME la llamó previo a su cumpleaños para que nos cuente sobre sus proyectos musicales.

Felicidades por esta nueva canción llamado “Nocivo”, ¿Te imaginaste que a horas del lanzamiento tenga buena cantidad de vistas?

Ha sido un trabajo arduo laborar en pandemia se hace doblemente complicado para un artista que tiene que reinventarse. Yo normalmente lo que estaba haciendo en estos últimos años era siempre venir para Miami y me quedaba dos semanas para componer, grabar y regresaba para mis compromisos laborales en Perú. Pero, con la pandemia todo se estancó y definitivamente la carrera de muchos se vio bastante afectada. Nosotros hemos tenido que reinventarnos y en pandemia lanzamos una canción cuyo nombre es “Dame tu cariño” que funciono muy bien y conecto con el público. Pero como el tema de la pandemia se siguió expandiendo, decidimos probar suerte y venir acá (Estados Unidos) unos meses a Miami. A sido una decisión difícil de hecho porque es complicado salir de tu zona de confort y probar oportunidades en otros países que no es el tuyo, pero decidimos arriesgar y desde que estamos acá hemos avanzado mucho componiendo todas las semanas. Definitivamente nos está yendo bien y han pasado nueve meses desde mi canción anterior a “Nocivo” y le está yendo bien. Creo que es una canción fuerte a nivel letra. Habla de la adicción de una relación tóxica y mucha gente se siente identificado porque si no lo vive actualmente lo ha vivido antes en su vida. Además, es una canción para hacer catarsis y hay mucha gente que vive con esto guardado y es una manera de desahogarse.

Entonces crees que el éxito de la canción es que mucha gente se debe sentir identificada

Lo que yo siento, es que cada canción siempre debe contarte algo, una historia y que te toque. No solamente a nivel ritmo que se te pegue sino que esté amarrado a nivel concepto. Y creo que el concepto quedó redondo, el video clip también refleja mute el tema de la canción. Es un video que se grabó en Miami, en diferentes locaciones y creo que se ha hecho bien, ya que te cuenta la historia de la venganza a tu ex y siempre teniendo a tus fieles cómplices que son tus amigas, con quienes te refugias y haces locuras a veces- Este video clip te cuenta una mini historia y el final te lo deja en suspenso.

Anna Carina Copello habla sobre su éxito "Nocivo" con Trome

¿La estadía a Miami tiene que ver con la internacionalización que todo artista peruano anhela?

En realidad estamos buscando eso ¿No? Cruzar fronteras y llegar a nuevos mercados, sin descuidar mi Perú, que me ha dado las mayores satisfacciones. Definitivamente el estar acá, me permite, tener mayores contactos con compositores, productores y es que no solo te encuentras con gente de Estados Unidos sino de Colombia, Venezuela y todas partes del mundo y definitivamente es una gran oportunidad para mí y música.

¿Y hay algún contacto para hacer un feat?

Por ahora, no te puedo decir nada, pero quien sabe que más adelante pueda contar con una colaboración. Estamos trabajando ese tema.

¿Pero imagino que con la carrera que tienes hay artistas que quieren grabar contigo?

He tenido la suerte de grabar con artistas como Chocquibtown, Gusi, Kalimba, Jandy Feliz han decidido cantar conmigo y eso para mí es increíble porque para mí la música es compartir y se van a venir más colaboraciones, pero todavía no te las puedo decir con quien.

¿Qué tan duro ha sido la pandemia para ti?

Al comienzo nos chocó mucho a todos. Las carreras de muchos se ha visto afectada porque los shows se cortaron por completo. Uno tiene que ser creativo en estas épocas y tratar de reinventarse. Nosotros lo hicimos refugiándonos en las redes sociales, haciendo conciertos virtuales, a Dios gracias tengo mucho apoyo de las marcas que me respaldan y eso me ha permitido poder hacer estas locuras como irme de viaje y seguir haciendo música. Yo creo que todo pasa por algo y rezándole a todos los santos que esta pandemia ya termine y se pueda reactivar los conciertos porque en verdad ya hace falta.

Pero en Estados Unidos ya hay presentaciones, ¿en tu caso hay algún show presencial ahí?

Sí, hay algunos shows que se están abriendo, pero en mi caso no lo estoy haciendo porque yo no tengo una visa de trabajo, pero ya lo estoy tramitando y no se puede. Todos los conciertos por ahora son virtuales.

¿Y cuándo sale la visa de trabajo?

Todavía no te puedo dar una fecha porque estamos a la espera de eso, pero está encaminado.

¿Y cómo te va con los shows virtuales?

Definitivamente no es lo mismo hacer un concierto virtual que teniendo al público que te aplauda, ya que el aplauso es el alimento del alma de un artista y no tenerlos es duro. Lo bueno que en todo este tiempo, yo he sido la que viene manejando las redes. Tú me ves como pulpo y encima hay una nueva que se llama Telegram y que invito a toda mi comunidad para que se unan. Digamos que no ha sido tan difícil trabajar en las redes porque es algo que siempre he hecho y ahora lo he tenido que hacer de forma más continua ¿no? No solo mi hermana, que es todo una tiktoker sino mi hija que la rompe en las redes y ella me ha enseñado mucho en esta red llamada TikTok y que ahora la utilizo un montón. Además, la voy a usar para el #NocivoChallanger.

Entonces, ¿Será un boom con el Challenge?

Siempre que he lanzado canciones, al menos desde que estoy en la faceta urbana, siempre ha habido un Challange y la gente se conecta súper bien y esta coreografía está de lujo. Así que los invito a que se conecten y lo puedan hacer.

¿Cuéntame de “Nocivo” ese nuevo single es parte de alguna producción?

Por ahora, yo estoy sacando singles por separado, pero definitivamente todas estas canciones de esta nueva era urbana, se van a agrupar en un disco. Definitivamente en un largo plazo va a ver un disco oficial, pero por lo pronto voy a seguir soltando singles por separado.

¿ Y hay algún nombre para el disco o es muy prematuro comentarlo?

Todavía no, es muy prematuro, cuando ya terminé las canciones ahí recién le pondré titulo al disco.

¿Qué género musical se te acomoda más por la voz?

El género que yo siempre voy a hacer es pop. Simplemente que el pop lo funciono con varios ritmos. Ahora lo estoy fusionando con urbano, pero hago pop latín, pop balada, pop bachata y pop balada, pero finalmente mi género es pop. Solo les digo que estén atentos porque va a haber mucha variedad.

¿Algún concierto planeado?

Estamos trabajando en eso. Porque todavía no es que se reactiven al 100 por ciento, pero a lo que aspiramos es tener un concierto presencial y ya no virtual, pese a que el que tuvimos el año pasado fue increíble, pero ya toca presencial. Dentro de poco se van a abrir plazas. Sé que en Perú ya se están abriendo y yo estoy esperando ese momento para poder estar con el público de manera física.

Entonces, ¿tienes planeado volver a Perú?

Yo no estoy pensando quedarme eternamente. Este es un tiempo, una experiencia que estoy viviendo, la idea es que cuando las cosas se reactiven pueda regresar a Perú.

¿Estás con tu hermana y familia en Miami?

Sí, mi familia está acá. Mi hermana (María Pía) y mi mami están acá de visita por un tiempo de vacaciones y luego se regresan a Perú.

María Pía Copello recordó cuando su hermana Anna Carina tocaba la guitarra cuando era pequeña. (Foto: Instagram @piacopello / @annacarinapop)

Con toda la trayectoria musical, ¿te sientes realizada profesionalmente?

Mira lo que siento es que siempre estamos subiendo un escalón. A veces nos detenemos y miramos hacia atrás y nos sorprendemos de lo que hemos logrado y seguimos creciendo. Yo creo que el cielo es el límite. La idea es seguir trabajando con muchas ganas, con mucha disciplina para seguir creciendo porque definitivamente lo que más quisiera yo es que mi música llegue a tantos países, no solo a Perú sino que cruce fronteras, es mi mayor sueño y en eso estamos.

Pero con Spotify, Apple Music, ¿puedes llegar a muchos mercados?

Así es, te permite llegar a muchos mercados, eso es una herramienta maravillosa. Olvídate las redes sociales, es una herramienta maravillosa y cada vez tiene mayor poder y más gente se conecta.

¿Qué virtudes consideras que tienes?

Soy bastante trabajadora diría yo, alegre y muy optimista.

¿Y que defectos tienes?

Soy muy perfeccionista, pero creo que es una virtud, pero a veces me voy al extremo.

¿Quiénes han sido tus influencias musicales?

Los dos cantantes que me marcaron fueron Shakira ( sobre todo la de sus inicios) y Pedro Suárez Vértiz, un gran maestro en mi carrera. Yo creo que ellos dos formaron la base de mi carrera. Ahora, recibo influencia de todos lados.

¿Qué otras sorpresas tienes para tus seguidores?

Hace poco me uní a una nueva comunidad llamada Telegram y los invito a que se unan a este canal que es parecido a WhatsApp, pero permite a llegar a mucha gente. Lo bonito es que a través de esta comunidad, yo les he estado dando sorpresas, adelantos, primicias y eso es lo bacán. Si quieren enterarse antes de yo publicar de manera oficial en todas mis redes, únanse a Telegram. Acá está el público más fiel, el que te sigue y sabe todas tus canciones. Yo creo que el fiel seguidor lo valora mucho.

¿Cuándo piensas lanzar una nueva canción?

En setiembre les tengo una sorpresa y probablemente en octubre y noviembre otra sorpresa. Con eso, te quiero decir que vienen más canciones pronto. Antes esperábamos 6 meses entre una canción y otra. Todos los artistas top creo que cada 15 días lanzan canciones y una cosa increíble. Sería lindo poder lanzar todas las semanas canciones, pero también es un tema de presupuesto. Cada canción es como un hijo, toma tiempo y dinero. Por eso, tienes que optimizar tus recursos, ya que a veces dependes de terceros y ellos no te dan respuesta inmediata. Si uno hiciera todo solo, de repente lo haces más rápido, pero a veces tienes que contar con alguien y delegar a muchas personas. El equipo con que uno cuenta es grande.

Ahora han vuelto con más fuerza los programas de canto, ¿te gustaría volver a ser coach?

Tuve la oportunidad de ser coach de la “Voz Kids” por tres temporadas y la verdad que lo disfrute un montón. Me encanto, porque es compartir una experiencia y poder ayudar a la gente de alguna manera. Me encanto trabajar con niños, porque son como una esponja, que absorben todo y yo transmito mi experiencia con tanto cariño.

¿Y has tenido contacto con algún niño que tuviste en la “Voz Kids”?

Hubo un chico que se llama Stefano Grande, que participa en la “Voz Perú”, yo fui su coach en la “Voz Kids” y me emociono mucho que haya vuelto a participar y que pase la prueba. Nos seguimos y le di algún consejo, es bonito. La tercera temporada que es Nicolás Parra que ganó, siempre estamos en contacto y le decía “Mi hijo musical”.

