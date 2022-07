Mientras aún disfruta del éxito de “Cha cha cha” y prepara un nuevo lanzamiento musical, Anna Carina se da tiempo para apoyar a Noel Schajris en “Las Batallas” de “La Voz Perú”, sobre todo ayuda al cantautor a dar pautas a los participantes de cómo van a afrontar los duelos en el escenario.

“Realmente la experiencia es increíble, me encanta el formato del programa y ya he tenido la oportunidad de ser coach en tres temporadas de ‘La Voz Kids’. Cuando me dijeron que compartiría con Noel me encantó, lo estoy conociendo mucho más y gozando de su talento, es muy buena onda, muy generoso; acepta los consejos que le puedo dar en las batallas que es una de las etapas más importantes del programa”, dice.

Uno de los consejos de la cantautora peruana para los jóvenes talentos es que deben asumir la carrera artística con mucha pasión. “Esta no es una carrera, es una maratón, vas de a pocos y tienes que tener mucha disciplina, yo siempre busco actualizarme entre canción y canción que presento porque quiero dar una mejor versión de mí misma, reinventarme y también retarme”.

Anna Carina después de "Cha cha cha", prepara un nuevo lanzamiento musical.

ESTRATEGIA

¿Es básico para plantear propuestas frescas e innovadoras tener un equipo que vaya a tu mismo ritmo? Tal cual, por eso es que nunca me he cansado de seguir buscando, conociendo, aunque también puedes reunirte con gente muy capaz pero no tener la química que uno espera. Siempre hay que buscar y cuando encuentras a alguien que te entiende, ya te provoca seguir trabajando con esa persona. Las dos cosas que más me gustan hacer es estar en un estudio creando o componiendo y cantando en un escenario.

¿En algún momento de tu carrera no te ha convencido un tema, pero igual lo has grabado?

No, yo trato de ser honesta conmigo misma, o sea, si es que yo hago algo con lo que no me siento cómoda, sea lo que sea, creo que la gente lo va a percibir. Si estoy forzándome a hacer algo que no me convence, prefiero dar un paso al costado y hacer otra cosa, por eso siento que muchas de mis canciones han conectado con la gente, precisamente por eso.

