Anna Carina sigue abriéndose paso en el mercado internacional de la música. La cantante peruana logró un nuevo éxito en su carrera, y sobre todo proyección al aparecer en el aviso luminoso más grande de Times Square en Nueva York, al ser la portada del playlist Equal Perú de Spotify como una de las voces más importantes e influyentes de nuestro país.

“Equal” es el programa global de Spotify que fomenta la equidad de las mujeres en la música. Cuenta con un conjunto de playlists “Equal” y programas hermanos que abarcan más de 50 países, desde Japón, hasta Argentina, Polonia o el Reino Unido, etc. Dicho programa busca generar oportunidades equitativas para empoderar a las mujeres de todos los orígenes, para que sus voces puedan ser escuchadas y más personas puedan inspirarse en ellas.

“¡Pellízquenme por favor que no lo puedo creer! Estamos en Times Square y parece un sueño, siempre digo que soy feliz por trabajar en lo que me gusta, es un esfuerzo de muchos años, sacrificio y disciplina pero si tuviera que elegir lo volvería a hacer porque mi vida sin la música no tiene sentido. Gracias a mis amigos de Spotify por permitirme representar a mi querido Perú en el programa Equal”, dice la artista.

Anna Carina muestra su aviso en Times Square.

Actualmente Anna Carina se encuentra promocionando su nuevo EP “Nocivo Versiones”, producción en la que se puede escuchar 2 nuevas versiones de “Nocivo” en acústica y piano, entregándonos unas versiones más orgánicas e íntimas para su público. “Gracias a mi equipo maravilloso y a mi esposo y manager Paul Bebin, que cada vez seamos más y más mujeres escuchadas en todo el mundo”, finaliza.