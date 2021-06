Annabel Torres, la guapa rubia que robó más de un corazón con sus sensuales curvas, su gran parecido a Britney Spears y su melodiosa voz, conocida por algunos como la ‘Bebita’, marcó una época en nuestra farándula por su paso en diferentes agrupaciones, como ‘Alma Bella’, ‘La banda dorada’, ‘Las mujeres de negro’, ‘Las chicas doradas’ y sus amores. Hoy, a sus 38 años, Annabel está alejada de las cámaras de televisión y vive en Bilbao, en España, donde trabaja como estilista.

Annabel, ¿qué ha sido de tu vida?

Vivo ahora en País Vasco, en Bilbao, y soy estilista, hago pestañas, uñas y doy clases de mi carrera que dejé en ‘stand by’ porque entré al mundo de la televisión.

Pocos sabían que te dedicabas al rubro de la belleza.

Sí, antes de entrar al mundo de la televisión tenía cuatro peluquerías con el papá de mis hijas, mi profesión siempre fue el rubro de la belleza. Cuando llegué aquí tomé cursos de actualización y comencé a trabajar y luego a enseñar en un centro. Me encanta lo que hago y me va muy bien.

¿Tienes tu salón de belleza?

Aquí no es tan fácil poner un salón de belleza, pero atiendo a mis clientas a domicilio o vienen a mi casa.

¿Y cómo así llegaste a País Vasco?

Por mis hijas. La mayor (18) estaba estudiando en Suiza, fui a visitarla con su papá y mi hija menor (16) y terminamos quedándonos. Las oportunidades de estudios para los jóvenes son 55 mil veces mejor y pensé en el futuro de ellas.

YouTube me recuerda que pasaste por ‘Alma Bella’, ‘Las chicas Doradas’, ‘Las mujeres de negro’, ‘La banda dorada’…

Sí, pero te soy sincera jamás me gustó la televisión, lo que viví fue por trabajo.

Si no te agradaba, ¿cómo te convencieron de entrar?

Canto desde los tres años, he ganado concursos nacionales y regionales, he viajado mucho cantando. Un día conocí a Nilver Huarac y entré a ‘Alma Bella’ por el tema musical, pero no pensé que iba a ser conocida, fue algo inesperado. Pero si tuviera que trabajar en televisión lo haría con mucho gusto, pero no es una prioridad en mi vida.





¿Te molestaba tu apelativo de la ‘Bebita’?

Para nada, lo vi como de cariño. Me comenzaron a decir así porque a todos mis amigos les decía ‘bebita’ o ‘bebito’.

También se te conoció algunos amores, entre ellos Mauricio Diez Canseco…

Nunca fuimos pareja, siempre fue mi amigo. Hasta el día de hoy tenemos amistad y conversamos, le tengo mucho respeto.

Annabel Torres y su esposo Rony Aching, con quien pronto cumplirá cuatro años de casada.

¿Cuánto tiempo de casada tienes con Rony Aching?

Vamos a cumplir cuatro años de casados y ocho años de relación. Nos va muy bien, es más de lo que esperaba, me siento afortunada porque es un hombre que me entiende, tiene los pantalones bien puestos, estoy tranquila y muy contenta. Él es músico, ahorita está estudiando producción musical y trabaja para una compañía musical que se dedica a realizar bodas, eventos, nos va excelente.

