TODO ES AMOR Y PAZ. Anthony Aranda fue invitado al programa ‘En Boca de Todos’, donde le hicieron una serie de preguntas personales, entre ellas su relación con Rodrigo Cuba, exesposo de Melissa Paredes. El ‘Activador’ confirmó que están llevando la fiesta en paz.

“ ¿ Es verdad que tu relación con el Gato Cuba es buena, es más cordial, por lo menos amable? ”, fue la pregunta que le hizo Ricardo Rondón al bailarín.

“Yo creo que somos personas adultas y siempre tenemos que tratarnos con respeto todas las personas, entonces todo está muy bien. No te voy a dar detalles (si hemos conversado) porque creo que no viene al caso, pero te diré que todo está muy bien. Tenemos un mismo fin todos y vamos a luchar por ese fin ”, precisó.

Melissa Paredes y Anthony Aranda cerca de cumplir un año juntos

‘ACTIVADOR’ PIENSA CONVIVIR CON MELISSA

En otro momento, Anthony Aranda aseguró que aún no convivirá con Melissa Paredes, ni tampoco tendrán hijos, sin embargo, no lo descartó a un largo plazo.

“ Yo creo que sí, lo hemos conversado, aún no hemos puesto una fecha, pero sería lindo . Cuando yo estoy libre, estoy ahí con ella, me acompaña, a veces no podemos vernos, pero nos intentamos de acomodar”, acotó.