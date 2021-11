Anthony Aranda, el polémico bailarín que protagonizó un ampay con Melissa Paredes, se mostró agradecido con la cantante Daniela Darcourt por confiar en él para su concierto que ofreció en Lima el último viernes 12 y sábado 13 de noviembre.

A través de su cuenta de Instagram, el bailarín tuvo palabras de respeto con la salsera y todo su equipo de producción por el evento que organizó, el cual arrasó con sus entradas logrando un ‘sold-out’.

“Wao, diré que estoy completamente orgulloso que esto haya pasado en Perú, Daniela Darcourt, mami te respeto, te admiro y valoro mucho la loca amistad que tenemos, estoy muy orgulloso de ti”, escribió el artista en sus redes junto a videos donde se muestra al lado de la cantante.

“Quiero agradecer a Deklan Guzmán, mi bro, un placer compartir esta experiencia, un tipazo Arturo Chumbe, gracias por estar ahí en cada detalle... También quiero agradecer a cada profesional que comparte tarima conmigo, la energía es a TOP”, agregó.

Asimismo, Anthony también destacó la pasión que tiene por la danza y resaltó la profesión que lo ha llevado a seguir adelante disfrutando lo que hace.

“Tenemos una profesión la cual respetamos valoramos y trabajamos mucho por seguir llevando esto para adelante, pero sobre todo lo disfrutamos al máximo sigue tu corazón que seguir tu pasión no tiene igual”, sostuvo.

¿QUÉ OPINA DANIELA DARCOURT SOBRE ANTHONY ARANDA?

Tras la avalancha de críticas que tuvo Anthony Aranda por supuestamente romper un matrimonio como el de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba, la salsera Daniela Darcourt se pronunció luego que el bailarín perteneciera a su staff para su concierto.

“Anthony ha tenido un impasse bastante delicado del cual no pienso opinar, pero es parte de mi equipo hace ya un buen tiempo. Sí me ha generado cierto ruido el hecho de que la gente haya pensado que esto fue una estrategia de marketing. Yo no mando a nadie a que salga en televisión, yo no mando a nadie a que lo ampayen. Yo no trabajo ni he trabajado con gente que haya tenido alguna especie de escándalo. Es un gran amigo, un gran profesional”, agregó fastidiada la cantante.